Doliu uriaş! A murit o adevărată legendă a sportului

Jucătoarea de golf Kathy Whitworth, care a înregistrat cele mai multe victorii în turneele profesioniste din toate timpurile, a murit la 83 de ani.

Nimeni nu i-a egalat numărul remarcabil de 88 de victorii, nici legendarul Sam Snead sau Tiger Woods, nici Mickey Wright şi Annika Sorenstam, care sunt considerate două dintre cele mai mari jucătoare de golf din istorie.

Whitworth, care a devenit prima femeie care a câştigat un milion de dolari în LPGA (Ladies Professional Golf Association), a murit în ajunul Crăciunului, a declarat partenerul ei de viaţă. Aceasta se afla la o petrecere, în cartierul Flower Mound din Texas, atunci când a căzut brusc din picioare și nu s-a mai trezit.

Bettye Odle nu a dezvăluit cauza morţii partenerei sale, dar a spus că Whitworth a murit brusc sâmbătă seara, în timp ce sărbătorea cu familia şi prietenii. „Kathy a lăsat această valoare aşa cum şi-a trăit viaţa – iubind, râzând şi creând amintiri”, a spus Odle într-o declaraţie publicată de LPGA Tour.

