Doliu. Un legendar hocheist s-a stins din viață. „Nu a mai existat un alt marcator la fel de prolific”

Canadianul Bobby Hull, legendarul jucător de hochei pe gheaţă al anilor ’60, a murit la vârsta de 84 de ani. Tragicul anunț a fost făcut de fosta sa echipă Chicago Blackhawks, formaţie din liga profesionistă nord-americană (NHL). El avea și porecla de „Golden Jet” din cauza părului său blond şi a vitezei pe gheaţă.

Acesta a câştigat Cupa Stanley în 1961 cu Blackhawks, devenind jucătorul cu cele mai multe goluri înscrise (604). „Generaţii de cetăţeni din Chicago au fost fascinate de şutul său unic, de viteza pe gheaţă şi de calităţile de coordonator ale lui Bobby”, a scris Chicago Blackhawks pe Twitter.

În 17 sezoane, între care 15 la Chicago Blackhawks, Bobby Hull a jucat 1.063 de meciuri, a înscris 610 goluri şi a realizat 560 de pase decisive, conform site-ului oficiala al NHL. „Nu a mai existat un alt marcator la fel de prolific în tot hocheiul”, a apreciat comisarul NHL, Gary Bettman. „Când Bobby Hull se pregătea să execute un şut, toţii fanii NHL se ridicau în picioare, iar portarii adverşi se pregăteau”, a mai spus Bettman.

The NHL Alumni Association is deeply saddened to learn that Bobby Hull has passed away at the age of 84.

Bobby began his NHL career with the @NHLBlackhawks in 1957. He would go on to play 15 seasons with the team, one season with Winnipeg, and another with Hartford, amounting.. pic.twitter.com/pOIioAgwd4

