Doliu la Hollywood! O îndrăgită legendă a filmului a încetat din viață

Steve Hawkes, actorul care l-a interpretat pe Tarzan în două filme în 1969 şi 1972, a murit la vârsta de 77 ani, în statul american Florida.





Stjepan „Steve"’ Sipek, pe numele său adevărat, a murit cu câteva zile în urmă, în comitatul Palm Beach, la o sută de kilometri distanţă de Miami, acolo unde își avea reședința. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Actorul american a jucat în filmul „Tarzan in the Golden Grotto" (1969) alături de actriţa daneză Kitty Swan. În 1972 el a filmat un sequel „Tarzan and the Brown Prince" în Rainbow Springs (Florida). În timpul filmărilor de la filmul „Tarzan and the Brown Prince" protagoniştii au suferit arsuri ca urmare a unui incendiu scăpat de sub control.

În incendiu, un leu care fusese dresat pentru a-i rupe legăturile lui Hawkes l-a eliberat pe actor, salvându-l de răni majore. Însă leul a suferit arsuri grave, iar de atunci actorul a promis că se va îngriji de aceste feline. Astfel, el a devenit proprietar al unei rezervații de animale din Florida Hawkes locuia alături de doi tigri, doi lei, o puma şi un leopard, dar actorul a început să aibă probleme cu autorităţile de mediu din Florida, care l-au amendat şi l-au acuzat de infracţiuni minore. Comisia de Conservare a Peştilor şi a Vieţii Sălbatice din Florida (FWC) i-a revocat în cele din urmă în 2012 licenţa federală care îi permitea lui Hawkes să crească animale exotice la reşedinţa sa, titrează antena3.ro.

CUTREMUR in USR! LOVITURA pentru Dan Barna, chiar in fieful partidului

Pagina 1 din 1