Doliu la Hollywood. David Warner a murit. „Avem inima zdrobită”

David Warner, un actor din Marea Britanie cunoscut pentru rolurile din „Titanic” și „The Omen” s-a stins din viață la 80 de ani. Familia artistului a anunțat tragica veste „cu inima copleșitor de grea” într-o declarație pentru BBC.

„În ultimele 18 luni, el și-a abordat diagnosticul cu o grație și o demnitate caracteristice. Ne va lipsi enorm de mult nouă, familiei și prietenilor săi. (…) Avem inima zdrobită.”, au spus rudele.

Familia a adăugat: „Ne va lipsi enorm de mult, nouă, familiei și prietenilor săi, și va fi ținut minte ca un bărbat, partener și tată bun la suflet, generos și plin de compasiune, a cărui moștenire de muncă extraordinară a atins viețile atâtor oameni de-a lungul anilor. Avem inima frântă.”

La momentul morții sale, Warner locuia la Denville Hall din Northwood, Marea Britanie, un adăpost pentru personalităţi din industria divertismentului.

Actorul din Titanic a murit

David Warner s-a născut la Manchester în 194. El s-a făcut remarcat în filmul „Titanic”, realizat de James Cameron în 1997, în care l-a interpretat pe Spicer Lovejoy. Acesta a avut succes și în pelicula horror „The Omen” din 1976, în rolul fotografului Keith Jennings, căruia îi este tăiat capul de un geam.

„Timp de 60 de ani a fost un actor de teatru, televiziune, voce și film foarte respectat.”, a spus colegul sau.

El a jucat și cadrul Royal Shakespeare Company, Hamlet, Henric al VI-lea în Războiul trandafirilor în anii 1960 și Falstaff în ciclul Istorii din 2008. A avut roluri în în Tom Jones, Morgan: A Suitable Case For Treatment, The Omen, Time Bandits, Tron, Star Treks V & VI.

Regizorul Edgar Wright a scris pe Twitter: „Foarte trist să aud de moartea lui David Warner, un actor cu o moștenire uriașă pe scenă și pe ecran și roluri de neuitat în; Morgan: A Suitable Case For Treatment, Straw Dogs, From Beyond The Grave, The Omen, Time After Time, Time Bandits, Tron, Titanic și multe altele. Îi vom simți lipsa”, potrivit The Sun.