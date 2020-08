Carismaticul tânăr și-a făcut apariția în cadrul celei de-a cincea ediție a show-ului și cele douăzeci de concurente au fost impresionate de povestea sa. El l-a întâlnit pe Messi și a făcut spectacol în Dubai.

La finalul emisiunii „Rămân cu tine” a fost făcută publică vestea sfâșietoare potrivit căreia Jassim Al Hamdani a murit, fără să fie dezvăluită însă cauza decesului.

Așa cum era de așteptat, la scurt timp, telespectatorii show-ului prezentat de Liviu Vârciu au început să pună întrebări familiei pe Facebook. Și, deși sora tânărului nu a dorit să vorbească despre acest subiect dureros, se pare că un apropiat ar fi aflat adevărul și l-a împărtășit tuturor.

„Se pare (ce am găsit pe Fb) că a suferit un infarct ! Oricum e trist”, este mesajul scris de o tânără pe care o cheamă Mihaela, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

„Sunt din Otopeni. Tata este irakian, mama este româncă. Mă consider un tip foarte norocos. Am lângă mine doi părinți care au fost alături de mine în momente bune și în momente mai puțin bune. Am lucrat în Dubai timp de 9 ani. Am fost producătorul și project managerul unei emisiuni de talent show sportiv.

Mă consider o fire sociabilă, optimistă și serioasă în ceea ce privește relațiile de lungă durată. Am fost căsătorit 12 ani și jumătate. Am un băiețel și am rămas în relații foarte bune cu fosta soție”, așa s-a descris tânărul cu ceva vreme în urmă când se pregătea să participe la emisiunea care l-a consacrat, conform Cancan.