Doliu în sportul românesc. A murit Costică Dafinoiu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice

Fostul mare boxer și antrenor Costică Dafinoiu s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Tristul anunț a fost făcut de Clubul Sportiv Municipal Brăila. Dafinoiu a câștigat medalia de bronz la categoria 81 de kg la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.

”Dumnezeu să te odihnească în pace Dafinoiu Costică! Vei rămâne în inimile noastre ca un adevărat campion, caracter, om şi mai ales prieten. Viitoarele generaţii de sportivi îşi vor aminti cu drag de tine”, a transmis și preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea, pe pagina de Facebook.

Fostul sportiv a început să boxeze la vârsta de 15 ani la CS Progresul Brăila, fiind îndrumat de Gheorghe Lică. După un an și cinci luni a devenit campion național la juniori, învingându-și toți adversarii prin KO.

Performanțe la „Centura de Aur”

Primul mare turneu de box la care a participat a fost Cupa Prietenia, de la Galaţi, din 1973. În 1974 a participat la Turneul Internaţional ”Centura de Aur”, care s-a desfăşurat la Bucureşti.

În 1976, Costică Dafinoiu a făcut parte din delegaţia Romaniei care a participat la JO de la Montreal unde a cucerit medalia de bronz în limitele categoriei 81 kg.

„Am boxat, prima dată, cu un pugilist din Costa Rica, pe care l-am învins la puncte. Am avut apoi un meci cu un negru din Bermude. În semifinală, am boxat cu Xisto Soria, din Cuba, de care am fost învins prin RSC, în repriza a 2-a. Am câştigat medalia de bronz”, declara fostul mare sportiv.

A decis să se retragă din activitatea competițională în 1981 și a primit titlul de Maestru al Sporturilor, potrivit palmaresului prezentat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Apoi s-a dedicat antrenoratului.

„Îmi place să pregăteasc tinerii care s-au decis să practice sport de performanţă. Îmi place să văd cum noua generaţie de sportivi vine la sală, în fiecare zi. Îmi place să practic eu însumi sport şi îmi place să-i reîntâlnesc pe foştii colegi de club, în primul rând pe boxerul Niţă Robu”, mai povestea Costică Dafinoiu.