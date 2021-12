Doliu în sportul românesc. Vestea cruntă a lovit la ceas de seară. A scris istorie

Un nume important din istoria clubului sportiv Dinamo, chestorul Marcel Popescu, a murit la vârsta de 72 de ani. El a fost președinte la CS Dinamo, între 1999 – 2009. A fost promovat în această funcție după ce fusese ofițer de presă al FC Dinamo. Unul dintre oamenii care au postat un mesaj, la scurt timp de la aflarea veștii a fost Ionel Culina, directorul de imagine al FC Dinamo.

Mesaj de condoleanțe pentru Marcel Popescu, transmis de Ionel Culina, directorul de imagine al echipei de fotbal Dinamo

„Dumnezeu să te odihnească, Marcel Popescu!

La finalul anului 1999, Marcel Popescu lăsa liber postul de ofițer de presă al fotbalului dinamovist pentru a prelua funcția de președinte al CS Dinamo.

Mulțumesc, Marcel Popescu, pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului pe care l-ai iubit necondiționat până astăzi!

Împlinise 72 de ani luna trecută, pe 20 noiembrie.

Sincere condoleanțe!”, a scris Ionel Culina pe contul de Facebook.

S-a vorbit mai mult timp despre o revenite la CS Dinamo, dar Marcel Popescu a refuzat să mai conducă activitatea sportivă din Ștefan cel Mare

În ultimii ani, cei de la CS Dinamo au vrut să-l readucă la conducere, dar fostul comandant a refuzat să reintre în circuit. A fost în ultima vreme consilierul lui Octavian Morariu, ex-președinte COSR și membru CIO.

„Am fost la câteva meciuri ale Barcelonei, dar, la un moment dat, mi-a părut rău, consider că s-ar fi văzut mai bine meciurile la televizor, plus că pe canapeaua din sufragerie aș fi avut și persoane cu care să comentez partida. Am avut loc în tribună la cucuieți, sus, în vârf, de unde fazele nu pot fi urmărite foarte bine. Eu țin cu Barcelona, am si abonament de socios, și cu Manchester United, dar îmi place și de Pep Guardiola”, spunea Marcel Popescu, într-un interviu acordat în anul 2018 pentru cotidianul „Libertatea”.