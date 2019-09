Ric Ocasek, fostul solist al legendarei formații The Cars, a decedat.

Fosta lui soție este cea care i-a descoperit trupul, iar primele concluzii ale legiștilor sunt că Ric Ocasek a murit din cauze naturale.

Într-un comunicat de presă, poliția din New York precizează că a primit un apel telefonic în jurul orei 14:00 (20:00 GMT) în legătură cu „un bărbat găsit inconştient”. Decesul a fost pronunţat de medicii legiști sosiți la faţa locului, iar la scurt timp trupul a fost identificat ca fiind cel al lui Ric Ocasek.

Trupa The Cars a fost fondată în 1976, la Boston, anunță Realitatea Tv. În numai doi ani, a scos pe piață albumul cu numele trupei, pe carea fost inclus și superhitul „My Best Friend’s Girl”. Povestea The Cars a fost una similară cu a altor formații rock. Băieții s-au despărțit din cauza unor neînțelegeri, însă ulterior au revenit în formula consacrată, asta grație lui Ric Ocasek, care a considerat că piesele scrise de el vor fi mai bine cântate alături de foștii colegi.

Trupa s-a despărţit şi s-a reformat în 2011, după ce Ric Ocasek a scris piese despre care el a crezut că vor fi mai bine cântate alături de foştii săi parteneri, potrivit USA Today.

