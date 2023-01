Doliu în lumea raliurilor. A murit un celebru pilot. Video

Pilotul profesionist de raliuri Ken Block a murit la vârsta de 55 de ani, în urma unui tragic accident cu snowmobilul. Anulțul a fost făcut de echipa sa, Hoonigan Racing, potrivit Reuters.

Ken Block era celebru pe youtube pentru cascadoriile sale. „Cu cele mai profunde regrete putem confirma că Ken Block a murit într-un accident cu snowmobilul. A fost un vizionar, un pionier și un simbol. Și, cel mai important, tată și soț. Ne va lipsi foarte mult”, a anunțat echipa pilotului, într-o declarație pe Instagram.

A murit pe loc

Tragedia s-a petrecut în localitatea Wasatch din statul american Utah, Potrivit poliției locale, Ken Block cobora pe o pantă extrem de abruptă, iar la un moment dat snowmobilul s-a răsturnat și a căzut peste el.

„A fost declarat decedat la fața locului din cauza rănilor extrem de grave suferite în urma accidentului”, au anunțat polițiștii. Ken Block plecase în drumeție alături de un grup de prieteni, dar s-a aventurat singur în zona extrem de abruptă.

Celebru pe youtube

Ken Block și-a început cariera de pilot profesionist de raliuri în 2005. Prestația sa nu a trecut neobservată și a fost numit chiar în acel an Rookie of the Year în Campionatul „Rally America“. A concurat la Campionatul Mondial de Raliuri și a câștigat mai multe medalii de rallycross la X Games.

Americanul a co-fondat și compania de îmbrăcăminte sport DC Shoes și a produs seria de videoclipuri Gymkhana. Acestea îl prezintă în timp ce conduce pe piste periculoase sau se aventurează în curse cu obstacole. Serialul a strâns peste un miliard de vizualizări pe YouTube.

Pasionat de sporturi de acțiune, Block a fost un ambasador al industriei și un familist care, în 2022, a concurat în Campionatul Asociației Americane de Raliuri alături de soția sa, Lucy, și de fiica lor de 16 ani, Lia, potrivit Agerpres.