Artistul a murit vineri, la Los Angeles, potrivit tmz.com.

În urmă cu numai câteva săptămâni, Eddie Money a făcut publică informația conform căreia este diagnosticat cu cancer la esofag în fază terminală. Artistul a făcut anunţul într-o înregistrare video care a fost transmisă în episodul din 12 septembrie al reality show-ului în care apărea, „Real Money”. Money a spus atunci că soarta sa este “în mâinile lui Dumnezeu”. Money a mai declarat că a descoperit boala în urma unui control de rutină.

Printre hiturile lui Eddie Money se mai numără „Baby Hold On”, „Maybe I’m a Fool”, Think I’m in Love”, „Shakin’”, „Walk on Water”, „The Love in Your Eyes” și „Peace in Our Time”. În cariera sa de peste patru decenii, artistul a vândut peste 28 de milioane de discuri.

