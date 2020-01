Garbis Dedeian s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de către deputatul PMP, Robert Turcescu.

„S-a stins si Garbis Dedeian, Dumnezeu sa-l odihneasca in pace, mare muzician, frumos om…”, a scris Turcescu, pe rețele sociale.

Nascut în data de 24 aprilie 1959 la Bucuresti, Garbis Dedeian este compozitor si saxofonist de jazz.

A urmat cursurile muzicale la sectia pian a Liceului de muzica nr.1 din București și la Scoala Populara de Arta (clarinet) – compozitie si orchestratie cu Richard Bartzer, urmand ca la varsta de 18 ani, in anul 1977 sa debuteze in cluburile de jazz ale vremii din capitala, cluburi precum Mihai Eminescu si Ateneul Tineretului.

În anul 1979 participă cu Big Band-ul Centrului Universitar București condus de G. Margarint la Festivalul de Jazz de la Sibiu, iar in 1981 apare cu grupul ,,Jazz Club 303’’ in cadrul aceluiasi festival.

Un an mai tarziu, in 1982, Dedeian Garbis participa cu cvartetul la festivalul de Jazz de la Sibiu unde obtine locul 2, fapt care consacra si incepe astfel colaborare cu formatia ,,Vilmani’’, formatie cu care participa la festivalurile de la Mamaia, la concertele concurs ,,Melodia anului’’. Face inregistrari radio, Tv si la Electrecord, iar in perioada 1982-1989 participa la toate festivalurile si manifestarile din tara si inregistreaza impreuna cu Alexandru Andries, Mihai Stepan si formatiile Metropol.

In 1984 este desemnat de critica de specialitate din tara ca fiind saxofonistul numarul doi al tarii, după regretatul Dan Mandrila.

In 1986 deschide cu cvartetul propriu clubul de jazz Nord situat in incinta Hotelului cu acelasi nume.

Revista internationala Jazz Forum il numeste ,,The Young Lion’’ al saxofonului in Romania, astfel ca din anul 1990, Garbis Dedeian incepe sa sustina concerte si peste hotare si tot in acest an inregistreaza cu fratele sau Capriel Dedeian albumul cu muzica armeneasca ,,Carun-Carun’’.

