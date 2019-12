Rapperul Juice Wrld a murit la doar 21 de ani, el prăbușindu-se în aeroportul Midway din Chicago, potrivit romaniatv.net . Artistul, care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost dus urgent la spital. Cu toate eforturile medicilor acesta nu a mai putut fi salvat, relatează presa americană.

Potrivit unor surse din cadrul Poliției, citate de TMZ, rapperul a făcut o criză, la scurt timp după ce a ajuns pe aeroportul din Chicago cu un zbor din California. Paramedicii, chemați să intervină, au constatat că tânărului îi cursese sânge din gură. Rapperul Juice Wrld, pe numele său real Jarad Anthony Higgins,a fost dus în stare de conștientă la spital, unde a murit în scurt timp.

Juice Wrld s-a născut pe 2 decembrie 1998, el devenind cunoscut în 2018 după apariția melodiei sale, „Lucid Dreams”, care a urcat pe locul 2 în topul US Billboard Hoț 100. Piesa rapperului, „All Girls Are The Same”, a fost remixată de Lil Uzi Vert, acesta semnând ulterior un contract de milioane de dolari cu casa de discuri Interscope Records.

