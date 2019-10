Robert Forster (Rochester, 1941) a murit în urma unui cancer cerebral. Decesul actorului a avut loc în aceeaşi zi în care a fost lansat pe Netflix El Camino, filmul derivat din serialul Breaking Bad, în care Forster a avut unul dintre ultimele sale roluri.

Deşi a avut o lungă carieră, atât în cinema cât şi în televiziune, Forster este cunoscut de marele public mai ales după de Tarantino i-a oferit un rol memorabil în filmul Jackie Brown. Într-o distribuţie condusă de actriţa Pam Grier, în care mai figurau vedete precum Samuel L. Jackson sau Robert De Niro, Forster a ştiut să strălucească discret şi a fost nominalizat la premiile Oscar la categoria cel mai bun actor într-un rol secundar.

Până la urmă preţioasa statuetă i-a revenit lui Robin Williams pentru rolul său din Good Will Hunting (1997).

Participarea sa în filmul lui Tarantino a dat un nou suflu carierei lui Forster, care a primit apoi roluri în filme importante din partea unor cineaşti reputaţi precum Gus Van Sant în Psycho (1998), sau David Lynch în Mulholland Drive (2001) şi în cea de-a doua etapă a serialului Twin Peaks.

Forster şi-a lăsat de asemenea amprenta asupra unor filme ca Me, Myself & Irene (2000), Human Nature (2001), Charlie’s Angels: Full Throttle (2003), Lucky Number Slevin (2006), sau The Descendants (2011).

El a avut şi un rol mic dar important în deznodământul serialului Breaking Bad, în care au jucat Bryan Cranston şi Aaron Paul.

Forster şi-a reluat rolul în filmul derivat din popularul serial, El Camino: A Breaking Bad Movie, lansat vineri de platforma digitală Netflix şi care, în regia şi după un scenariu de Vince Gilligan (creatorul Breaking Bad), prezintă aventurile lui Jesse (Paul) după încheierea ultimului episod al serialului.

