Doliu în lumea filmului! Avea doar 22 de ani și a fost ucisă cu sânge rece. „A fost o femeie de neuitat”

Autoritățile au declarat că vedeta se afla împreună cu un bărbat în interiorul unei mașini în cartierul 7 din New Orleans, sâmbătă, la ora 21.00. Un atacator i-a împușcat pe amândoi, potrivit Associated Press, The Hollywood Reporter și New Orleans Times-Picayune.

Medicii au venit de urgență la fața locului, dar au mai putut doar să-i constate decesul îndrăgitei actrițe. Bărbatul a putut merge singur la spital pentru investigații.

Poliția a mărturisit că ucigașul s-a folosit de o camionetă de culoare maro.

Actrița de la Oscar a fost ucisă

La doar 12 ani, Alexander a obținut rolul secundar al lui Joy Strong în „Beasts of the Southern Wild”, câștigând lupta cu aproximativ 4.000 de persoane pentru unul dintre rolurile principale.

Filmul arată povestea unei comunități sărace din bayou, situată în afara sistemului de diguri de protecție împotriva furtunilor din New Orleans. Pelicula a devenit foarte cunoscută pentru că a folosit actori care nu erau din Louisiana.

FIlmul a avut un real succes, fiind premiat la Cannes și Sundance, s-a bucurat și de patru nominalizări la premiile Oscar, inclusiv una pentru cel mai bun film și una pentru vedeta Quvenzhané Wallis, care a devenit cea mai tânără actriță din istorie

Mama tinerei, Shelly Alexander, a declarat marți că producătorii filmului Beasts „s-au îndrăgostit” de fiica ei.

„Ea spunea: „Voi fi în acest film””, și-a amintit mama ei, potrivit Times-Picayune. „S-au îndrăgostit de Jonshel”.

„Ea aducea viață în orice. Jonshel era plină de viață, zburdalnică, răsfățată. Era cum voia ea sau nu voia. Jonshel spunea: „Eu voi fi eu”. „, a declarat mama regretatei actrițe.

„A fost o femeie de neuitat: „A fost o lumină arzătoare foarte strălucitoare. O ființă umană absolut unică, de neuitat, o forță a naturii”, a declarat regizorul filmului Beasts, Benh Zeitlin, potrivit people.com