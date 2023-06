Doliu în lumea cinematografiei. A murit unul dintre cei mai cunoscuți actori din filmul „Pirații din Caraibe”

Sergio Calderon a murit la vârsta de 77 de ani, după o carieră de șase decenii în industria cinematografică. Actorul a jucat în unele dintre cele mai de succes filme, printre care se numără „Pirații din Caraibe” și „Men în Black”. Calderon a avut o carieră de succes, iar în cei 60 de ani de activitate a jucat în peste 40 de filme de la Hollywood. Actorul era căsătorit cu Karen Dakin, alături de care avea doi copii, pe Patrick Calderón-Dakin și Johanna Calderón-Dakin.

De asemenea, vedeta de la Hollywood avea și trei nepoți, Krishnaavi, Emiliano și Victoria. Calderon s-a mutat din satul său natal din Mexico City când avea doar 10 ani și a studiat la Instituto Andrés Soler al Asociației Nacional de Actores. Debutul în industria cinematografică l-a avut în anul 1970, când a jucat în filmul „The Bridge in the Jungle”.

Cariera de succes a lui Sergio Calderon

Vedeta de origine mexicană a devenit cunoscută la nivel mondial datorită rolului de extraterestul din filmul „Men în Black”, în anul 1977. Ulterior, Calderon a făcut parte din distribuția filmului „Pirații din Caraibe 3. At World’s End”, unde a fost coleg cu Johnny Deep. Actorul a jucat rolul lordului piraților spaniol, Căpitanul Vallenueva. A jucat în zeci de filme de-a lungul carierei sale, inclusiv The Revengers, The Children of Sánchez, Le Chévre, Old Gringo și The Missing. A mai avut roluri în serialele Ruins, Little Fockers și FX Better Things.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Sergio Calderon (@mrsergiocalderon)

Sergio Calderon a interpretat foarte multe roluri de răufăcători și a explicat, la un moment dat, de ce îi plăceau atât de mult aceste personaje. „Îmi place să interpretez aceste tipuri de personaje, pentru că oamenii mă urăsc cu adevărat. Îmi spun în stradă cât de mult mă urăsc. Dar pentru mine, acesta este succesul meu. Pentru că asta înseamnă că am putut să conving oamenii cu ceea ce am făcut”, informează New York Post.

Fanii din întreaga lume au fost șocați când au aflat această veste și au postat diverse mesaje de condoleanțe pe Twitter. „Odihnește-te în pace, Sergio. Aștept cu nerăbdare să aud memoriale de la colegii tăi. Talentul, spiritul și moștenirea lui Sergio Calderon va trăi!”, „Sunt atât de trist că Sergio Calderón a murit. Tocmai am citit acel articol minunat despre el și în LA Times”, sunt mesajele postate de internauți în memoria lui Sergio Calderon.