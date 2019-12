Solista Ansamblului Folcloric Profesionist “Doina Gorjului” Ileana Bacîtea, a murit. Vestea decesului a cauzat regrete în rândul iubitorilor de muzică populară dar și ai colegilor ei, ea fiind una din cele mai cunoscute cântărețe de muzică populară din zonă, începându-și cariera muzicală la vârsta de 15 ani.

Cea care a anunțat moartea indrăgitei artiste Ileana Bacîtea a fost artista Natalia Gorjanu , care a scris pe pagina sa de Facebook următorul mesaj :„Cu durere în suflet, anunț trecerea în neființă a dragei mele… prietene și colege… Ileana Bacîtea…! Dumnezeu s-o odihnească”.

Cauzele decesului artistei nu se cunosc deocamdată .Ileana Bacîtea a cântat de la 15 ani, după terminarea liceului, la 20 de ani, a participat la un concurs pentru ocuparea unui post de solist vocal în cadrul Ansamblului “Doina Gorjului“. În urma concursului susținut, ea a fost angajată și a rămas alături de ansamblu și în anii 90, când se dorea desființarea acestuia, artiștii concertând fără să primească onorariu, potrivit pandurul.ro.

„În perioada anilor ’90 erau mari probleme, dar n-am ţinut cont de propuneri şi am rămas alături de o mână de oameni cu care am şi salvat ansamblul de la desfiinţare. Neavând fonduri, o perioadă mare de timp, cântam fără a fi plătiţi şi aşa am reuşit să-l menţinem în viaţă.

În cântecul meu se regăsesc perle ale folclorului. Am preluat piese de muzică populară de la mari artişti: Filofteia Lăcătuşu, Maria Apostol, Maria Lătăreţu, pentru că am vrut să duc mai departe folclorul tradiţional. Aceste renumite şi neuitate soliste trăiesc prin noi şi cântecele noastre”, a povestit Ileana Bacîtea, într-un interviu oferit acum câțiva ani jurnaliștilor de la Adevărul.

Ileana Bacîtea a cântat ultima oară în primăvara anului trecut, alături de artiștii Orchestrei “Doina Gorjului” și dirijorul Aurel Blondea.

