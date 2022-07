Doliu în fizică. Specialistul care a făcut ca tabelul lui Mendeleev să aibă şase elemente în plus s-a stins din viață

Doliu în lumea fizicii. Specialistul Sigurd Hofmann s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani. Anunţul a fost făcut de Centrul GSI Helmholtz de Cercetare pentru Ioni Grei din Germania.

Fizicianul s-a născut în 1944 și a avut o carieră la Centrul Helmholtz de peste 50 de ani. În calitate de şef al secţiei de cercetare a elementelor grele, el a descoperit trei elemente chimice şi a fost implicat în cercetări care au dezvăluit existenţa altor trei.

Bohriu, hassiu, meitneriu, darmstadtiu, roentgeniu şi coperniciu se găsesc în prezent în tabelul periodic al elementelor sub numerele atomice de la 107 la 112. Hofmann a câștigat sute de premii pentru reușitele sale.

Oamenii de ştiinţă de la Centrul GSI Helmholtz folosesc un accelerator de particule pentru a ajuta la descoperirea elementelor.

A lucrat la tabelul lui Mendeleev

Tabelul periodic al elementelor este un tabel cu elementele chimice, numit şi „Tabelul lui Mendeleev”, după numele chimistului rus Dmitri Mendeleev şi publicat în 1869.

Pe atunci erau cunoscute doar 63 de elemente, deoarece grupa gazelor rare şi cea a elementelor radioactive nu erau încă descoperite, nici noţiunea de număr atomic. Clasificarea elementelor chimice s-a realizat după principalele proprietăţi aperiodice ale elementelor: numărul atomic Z şi masa atomică.

În Tabelul lui Mendeleev se regăsesc următoarele elemente, în ordine alfabetică:

