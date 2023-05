Doliu în cinematografie. O mare actriță internațională a murit. Tamara Lynch a anunțat decesul

Celebra actriță Marlene Clark a murit la 85 de ani. Ea s-a stins din viață în aceeași zi cu colegul ei de scenă de la Slaughter, Jim Brown. Tristul anunț a fost făcut de prietena ei, Tamara Lynch. Aceasta a precizat că legenda cinematografiei a murit în locuința sa din Los Angeles pe 18 mai.

„Timp de 15 ani, ea a fost curatoarea unei scene de restaurant pline de viață, unde artiștii underground se amestecau cu localnicii și cu vedetele de film și televiziune.

Stilul lui Marlene era impecabil. Iubea moda, mâncarea și actoria. Râsul ei larg și plin, care putea umple o încăpere, ne va lipsi. Lasă în urmă prieteni și familie care îi vor fi veșnic recunoscători pentru harul, dragostea și inima ei frumoasă. Marlene a fost unul dintre cele mai bune exemple de frumusețe”, a declarat Tamara Lynch.

Buna prietenă a lui Marlene Clark nu a dezvăluit și cauza decesului actriței.

Cine a fost regretata Marlene Clark

Pe 18 mai 2023, două legende ale cinematografiei internaționale s-au stins din viață. În aceeași zi cu Marlene Clark a murit și Jim Brown, alături de care a apărut în filmul din 1972, Slaughter.

„Odihnă veșnică frumoasă actriță Marlene Clark. . . A fost o plăcere să lucrez cu tine…”, a scris pe Twitter Demond Wilson, care l-a interpretat pe Lamont Sanford.

Regretata Marlene Clark a jucat în mai multe filme în anii 1970. Ea a devenit extrem de cunoscută după ce a primit un rol în filmul „Sanford and Son”. Ea a interpretat-o pe Janet Lawson, care a fost logodnica lui Lamont în serial.

Clark a jucat rolul secretarei lui John Saxon în Enter the Dragon (1973), cu Bruce Lee în rolul principal, iar în palmaresul ei de pe marele ecran mai figurează Black Mamba (1974), Newman’s Law (1974), Lord Shango (1975) și The Baron (1977), unde a apărut alături de soțul ei de pe ecran, Beast Must Die, Calvin Lockhart.

În filmul suprarealist Ganja & Hess (1973), regizat de Bill Gunn, Clark a strălucit în rolul unei văduve pe nume Ganja, care este transformată în vampir de către Dr. Hess Green (Duane Jones), un antropolog devenit sugător de sânge nemuritor. El renunță în cele din urmă la acest mod de viață, dar ea continuă să lupte. Filmul a fost difuzat ca singura intrare americană în cadrul Săptămânii Criticilor la Festivalul de Film de la Cannes din acel an.