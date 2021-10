Doliu în cinematografie! A murit un actor legendar. Toată lumea îl știa: „Ne vom revedea din nou” FOTO

S-a stins din viață la vârsta de 58 de ani, după ce a purtat o luptă dureroasă împotriva cancerului. Milioane de fani sunt în lacrimi! Este vorba despre celebrul actor american Granville Adams, cunoscut pentru rolul lui Zahir Arif din serialul de televiziune Oz HBO.

De asemenea, artistul a jucat și un rol recurent în serialul NBC Homicide: Life on the Street în rolul ofițerului Jeff Westby.

Kirk Acevedo, co-starul seriei HBO, în vârstă de 49 de ani, cel care a jucat rolul lui Miguel Alvarez, a distribuit pe platforma de socializare Twitter o serie de fotografii în care apare alături de prietenul său și a anunțat decesul acestuia.

„Mi-am pierdut fratele astăzi după o lungă luptă cu cancerul”, a scris Kirk Acevedo pe Twitter.

I lost my brotha today after a long battle with cancer.

I don’t do well with loss because I’m unfamiliar with it.

Yo Granny we’ll be chopping it up on the other side one day.

Until then…

Rest easy my friend.

Granville Adams🙏🏼 pic.twitter.com/mL04Mw4wjY

— KID VICIOUS🔪 (@kirkacevedo) October 10, 2021