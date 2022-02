Doliu imens! A murit o mare actriță. A fost răpusă de o boală terifiantă

Vedeta filmului “Veneno”, Isabel Torres, a pierdut lupta cu cancerul pulmonar. Actrița s-a stins din viață vineri, 11 februarie.

“Astăzi, 11 februarie 2022, ne luăm la revedere de la Isabel. Deși familia și prietenii ei simt pierderea ei profund, știm că oriunde ar merge, se va distra așa cum doar ea știe cum. Vă mulțumim pentru toate mesajele de afecțiune și îngrijorare. Ea a plecat simțindu-se foarte iubită și sprijinită”, este mesajul pe care familia actriței l-a postat pe contul de Instagram al acesteia.

Daniela Santiago și JEDET, colegele sale de platou, i-au adus un omagiu lui Torres pe Instagram.

„Odihnește-te în pace, dragă”, a scris Santiago alături de postarea sa de omagiu, în timp ce JEDET a scris în legendă la propria fotografie cu Torres: „Fly high brave mate. Îți mulțumesc că ai trăit, îți mulțumesc pentru tot. Inima mea este frântă. Te iubesc”.

Celebra actriță s-a stins din viață

Aceasta s-a născut în Las Palmas de Gran Canaria. A jucat în filmele spaniole “Fotos” (1996) și “Camino a la locura” (2008). S-a făcut remarcată după ce a interpretat rolul Cristinei Ortiz Rodríguez, o legendă a comunității LGBTQ, în serialul biografic “Veneno”, din 2020.

Actrița transsexuală lupta pentru drepturile comunității LGBTQ. Aceasta a devenit prima femeie din Insulele Canare care și-a schimbat în mod legal sexul pe actul de identitate în 1996. Vedeta a vorbit foarte deschis despre decizia ei, iar fanii au avut oportunitatea de a afla mai multe detalii în serialul “Veneno”.

Torres declarase că Rodríguez a fost rolul vieții ei.

„Cred că în ea, a fost o mare parte din mine, iar în ea, o mare parte din noi toți”, a declarat Torres pentru The Advocate în ianuarie 2021 despre rolul ei. „Nu am crezut niciodată că vom avea multe asemănări, iar la final, după ce am văzut personajul, după ce i-am aflat povestea și am învățat să o iubesc prin rănile ei, am înțeles că avem multe în comun.”

Isabel Torres suferea de cancer din 2020, iar medicii i-au recunoscut că nu mai are mult de trăit. „Îmi mai dau două luni de trăit”, a spus atunci actrița în spaniolă, potrivit Out. „Să vedem dacă voi trece peste asta, iar dacă nu, ce vom face? Așa este viața”.