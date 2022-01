Doliu imens! A mai murit un mare actor. Moartea sa a venit ca un trăsnet

Louie Anderson, a cărui carieră de peste patru decenii ca actor, a murit vineri. Anderson a murit în Las Vegas de cancer, a declarat Glenn Schwartz, publicistul său, într-o declarație pentru CBS News. Anderson avea un tip de limfom non-Hodgkin, a spus Schwartz anterior.

Actorul Louie Anderson a jucat în „Viața cu Louie”, fusese spitalizat cu diagnosticul unei forme de cancer. Zilele trecute, purtătorul său de cuvânt anunțase că primește tratament pentru limfom difuz cu celule B mari (DLBCL).

Louie Anderson, comediantul câștigător al Emmy, a murit la vârsta de 68 de ani

Aceasta formă de limfom este o afecțiune malignă care atacă limfocitele B, răspunzătoare cu producția de anticorpi care ajută organismul să lupte cu infecțiile. Anual, peste 18.000 de adulți sunt diagnosticați în SUA cu această boală.

Anderson a câștigat un Emmy în 2016 pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea lui Christine Baskets, mama gemenilor interpretată de Zach Galifianakis. Anderson a primit trei premii Emmy consecutive pentru performanța sa.

A devenit cunoscut în urma regizării serialului animat „Viața cu Louie”, al cărui protagonist principal era. Serialul s-a bucurat de un succes enorm la nivel mondial. Din 2016 Louie Anderson a primit un rol principal în serialul Baskets, interpretând rolul lui Christine „Mom” Baskets.

A făcut apariții în mai multe seriale TV, printre care „Scrubs” și „Touched by an Angel”. Louie a jucat și în comedia Coming to America, alături de Eddie Murphy, precum și în continuarea Coming 2 America, care a apărut anul trecut.

De asemenea, Anderson a făcut turnee în mod regulat de stand-up

Louie Anderson avea și probleme cu greutatea. A început pandemia având aproximativ 170 de kilograme și după ce a ținut regim a ajuns la 154 de kg.

„Practic postul intermitent. Un minut mănânc, un minut nu mănânc. Apoi mănânc din nou. Îmi dau seama că în acest fel mănânc timp de 30 de minute din 60, adică jumătate. Încerc să ajung la 40/20, așa că nu mănânc timp 40 de minute și mănânc următoarele 20 de minute”, a precizat el, adăugând că va trebui să-și scoată la pensie „poantele cu grași”.