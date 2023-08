Doliu în hip hop. Un celebru rapper a murit în floarea vârstei

Rapper-ul Magoo, care a colaborat cu starul R&B Timbaland, a murit la vârsta de 50 de ani. Tragica veste a fost anunțată de artistul Digital Black (Benjamin Bush) de la Dru Hill și Playa, un apropiat al acestuia. Nu se știe care este cauza decesului.

Cântărețul R&B Ginuwin a declarat că este devastat de durere și că Magoo a fost iubit de toți artiștii. Acestuia nu îi vine să creadă că Magoo a murit și că nu îl va mai vedea.

„Vremurile sunt grele, dar noi continuăm să împingem, tocmai am auzit niște vești, sper că nu este adevărat. Vreau doar ca toată lumea să știe că timpul este scurt, iubește-i pe cei pe care îi iubești și asigură-te că ei știu asta.”, a spus Ginuwin.

Magoo și Timbaland s-au născut Norfolk, Virginia, și s-au întâlnit pentru prima dată când erau adolescenți, înainte de a cuceri industria muzicală. Ei și-au lansat albumul de debut „Welcome to Our World” în 1997, care a generat cel mai bine clasat single Up Jumps da Boogie. Au mai lansat încă două albume: Indecent Proposal în 2001 și Under Construction, Part II în 2003 – o continuare a albumului prietenei Missy Elliot din anul precedent, potrivit activenews.

Un alt rapper a murit în timpul unui concert

În această vară a murit și rapperul Big Pokey, pe numele real Milton Powell. El s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert, iar medicii nu au mai putut să-l salveze.

„Cu profundă tristeţe împărtăşim vestea trecerii în nefiinţă a iubitului nostru Milton ‘Big Pokey’ Powell”, se arată în declaraţie.

Big Pokey a fost unul dintre membrii iniţiali ai influentului colectiv de hip-hop din Houston Screwed Up Click. Rapperul era cunoscut şi pentru cariera sa solo, inclusiv pentru albumul său de debut din 1999, „The Hardest Pit in the Litter”. Muzicianul îşi lansase cel mai recent album de studio, „Sensei”, în mai 2021, dar şi un EP cu un alt rapper din Houston, J Dawg, în martie 2023. Big Pokey a colaborat şi cu rapperiţa Megan Thee Stallion pentru piesa „Southside Royalty Freestyle” de pe albumul ei din 2022, „Traumazine”, potrivit Agerpress.