Doi pacienți din Capitală au primit, duminică noapte, șansa la viață

La Spitalul Floreasca din Capitală, un pacient așteaptă cu ochii în lacrimi să-și primească noua inimă. Profesorul Șerban Brădișteanu, de la spitalul de Urgență Floreasca, s-a urcat, duminică noapte, alături de echipa de prelevare, în avion, pentru a ajunge la un tânăr din Baia Mare, aflat în moarte clinică. Moartea bărbatului de 34 de ani, care a suferit un accident auto, a însemnat salvarea a șase vieți chinuite de tratamente și de frica morții.





„Le mulțumesc mult de tot, oricâte zile voi mai avea, nu cred că o să-i uit vreodată”, a fost mesajul lui Florin Irimia, 49 de ani, bolnav de ciroză și la muchia prăpastiei. Viața lui a fost salvată, într-un mod neașteptat și paradoxal, de moartea tânărului din Baia Mare și de promptitudinea echipei coordonate de profesorul Irinel Popescu de la Institutul Clinic Fundeni. Dr. Vlad Brașoveanu i-a transplantat pacientului noul ficat și acum se recuperează în parametrii normali. Noul transplant a fost întâmpinat cu multă bucurie la Fundeni și pentru că luni, 26 noiembrie, a fost ziua Doinei Hrehoreț, singura femeie din Europa de Est care efectuează transplant hepatic. Chirurgul a venit cu multă plăcere la muncă, pentru a-și supraveghea pacienții și pentru a ajuta în caz de nevoie. „Duminică noapte, când a sosit ficatul, am primit veste că există posibilitatea să mai vină unul Am sunat-o pe dr. Hrehoreț, am felicitat-o de ziua ei, apoi i-am spus să se pregătească. Nu ar fi prima oară când i se fac urări de «La mulți ani!» în blocul operator”, ne-a spus un medic din echipa de la Fundeni. Anul acesta, medicii de la Fundeni au făcut 52 de astfel de operații. Pe lista de așteptare sunt peste 400 de pacienți.

Inima a ajuns la București

Duminică, echipa de chirurgi cardiovasculari ai Spitalului Floreasca au transplantat inima adusă de la Baia Mare unui bărbat în vârstă de 41 de ani, care se afla de mai bine de 2 ani pe lista de așteptare. Acesta a fost al doilea transplant de cord efectuat anul acesta.

La Cluj-Napoca au fost chemați mai mulți pacienți pentru analizele de compatibilitate, pentru a putea primi rinichii donatorului. Pentru că nu s-a găsit un pacient eligibil pentru plămâni, aceștia au ajuns în afara țării. Tânărul, ale cărui organe au fost prelevate duminică, este cel de-al 57-lea donator de anul acesta.

