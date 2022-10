Doi iranieni ar fi fost uciși. Aceștia ar fi refuzat să furnizeze drone pentru Rusia

Presa de la Teheran a transmis pe 25 octombrie că un „colonelul din garda Mehdi Molashahi și fratele lui Basij Javad Kikha din personalul Corpului Salman din Sistan și Baluchistan ar fi fost împușcați de persoane necunoscute în Zahedan.

Conform presei din Ucraina, Mehdi Molashahi ar fi fost în spatele operațiunii de furnizare a dronelor către Federația Rusă, însă detalii cu privire la incident nu sunt cunoscute. Mai grav este că Iran a reacționat printr-o represiune brutală, provocând zeci de morți în Zahedan, capitala provinciei Sistan-Balucistan, care se învecinează cu Pakistanul.

Two members of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in #Iran were killed by unidentified gunmen in #Zahedan. Among them is Guards Colonel „Mehdi Molashahi” who was responsible for supplying drones to #Russia. pic.twitter.com/Hgvscic46k

