Documentul care va ajunge la toți pensionarii. Va fi trimis de Casa de Pensii

Ministerul Muncii împreună cu Casa Națională de Pensii vor emite în septemrbie o comunicare oficială, care va ajunge la toți pensionarii din România. Aceasta îi va asigura pe seniori că niciun pensionar nu va experimenta o scădere a pensiei, în urma discuțiilor recente din media privind recalcularea pensiilor și a solicitării premierului Marcel Ciolacu în acest sens.

„Nicio pensie nu scade! O mai spunem o dată ca să fim siguri că s-a înțeles: Nicio pensie nu scade! În rest, rămâne cum am stabilit – peste 3,8 milioane de pensii vor crește”, se arată pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii .

În comunicarea care va fi trimisă prin poștă, pensionarii vor fi informați că, indiferent de eventualele modificări din decizia de recalculare recent primită, pensia nu va fi redusă sub valoarea actuală. Astfel, chiar dacă recalcularea indică o sumă inferioară celei primite în august 2024, beneficiarii vor continua să încaseze pensia mai mare, conform ultimei valori înregistrate înainte de recalculare.

În plus, documentul va sublinia că niciun pensionar nu va primi o pensie mai mică de 1.281 de lei. Pentru cei care primesc indemnizația socială pentru pensionari și al căror calcul de pensie este sub această valoare, suma primită va fi ajustată pentru a respecta minimul garantat de 1.281 de lei, asigurându-se astfel că nu există scăderi sub această limită.

Marcel Ciolacu a solicitat trimterea acestei scrisori

Acțiunea a fost inițiată ca urmare a solicitării premierului Marcel Ciolacu din data de 21 august, când a cerut autorităților competente, inclusiv ministrului Muncii și președintelui Casei de Pensii, să asigure pensionarii că pensiile lor nu vor scădea, indiferent de recalculările efectuate. În urma acestei cereri, s-a decis trimiterea unui document oficial către toți pensionarii, pentru a le confirma că suma pe care o primesc nu va fi redusă în urma recalculărilor, adresând astfel îngrijorările legate de posibile diminuări.

Într-o conferință de presă desfășurată la scurt timp după această solicitare, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a reafirmat că, în contextul actual, niciun pensionar nu va vedea o scădere a pensiei ca urmare a recalculărilor efectuate de Guvern. În contrast, Asociația Nevăzătorilor din România a exprimat îngrijorări majore privind impactul noii legi a pensiilor asupra persoanelor cu dizabilități vizuale, susținând că aceste pensii au fost reduse semnificativ, între 60% și 80%, și a anunțat organizarea de proteste în fața sediului Guvernului în a doua jumătate a lunii septembrie.