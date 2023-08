Documentarul Netflix care face senzație peste Ocean. De ce este unic. Video

Un nou documentar Netflix dezvăluie povestea abuzurilor sexuale din cea mai mare organizație de cercetași din SUA, Boy Scouts of America.

Unul din cele mai mari scandaluri sexuale din istorie

Documentarul produs de Netflix, intitulat „Scoutʼs Honor / The secret files of the Boy Scouts of America“, dezvăluie cum organizația a încercat să mușamalizeze unul dintre cele mai oribile scandaluri sexuale din istorie. Acest scandal a implicat zeci de mii de minori care au fost abuzați de-a lungul timpului.

Documentarul cuprinde declarații și „interviuri exclusive cu persoane din interiorul organizației, victime ale abuzurilor precum și foști angajați“, relatează The Hollywood Reporter.

Trailerul menționează că, de-a lungul timpului, au fost depuse 82.000 de plângeri cu privire la abuzuri comise de foști lideri ai organizației de cercetași. Potrivit statutului, cercetașii ar fi trebuit să-i antreneze și să-i protejeze pe copiii înscriși în acest program de dezvoltare personală. Organizația a fost înființată în 1908, iar astăzi numără 762.000 de membri.

„Nu-mi pasă dacă dărâm întregul «templu», este abominabil ceea ce s-a întâmplat“, a declarat unul dintre cei intervievați. „Încă există riscuri pentru copiii din organizația de cercetași“, susține o altă persoană a cărei mărturie a fost inclusă în documentar.

82.000 de plângeri în 20 de ani

În urmă cu peste 10 ani, un scandal imens de pedofilie a izbucnit în SUA. Potrivit documentelor depuse de avocați, peste 1.200 de cercetași-șefi au comis zeci de mii de abuzuri sexuale asupra băieților minori din organizație, în perioada 1965-1985.

Fiecare adult abuza, în medie, între 5 şi 25 de cercetaşi. În 2021, numărul plângerilor ajunsese la 82.000. Într-o declarație din 2021, liderii organizației Boy Scouts of America au afirmat că sunt „devastați de numărul de vieți afectate de abuzurile din trecut“.

Documentarul „Scoutʼs Honor“ va fi lansat pe 6 septembrie, pe platforma de streaming. Regia îi aparține lui Brian Knappenberger (cunoscut pentru Turning Point: 9/11 and the War on Terror), iar producătorii filmului sunt Conor Fetting-Smith, Sabrina Parke, Clive Patterson, recunoscuți ca profesioniști ai genului documentar, mai menționează sursa citată.