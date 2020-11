Am observat pentru zonele roșii, cum este Bucureștiul, că s-au instituit anumite măsuri acum 14 zile, ele au fost evaluate, din punctul meu de vedere au eșuat în controlul pandemiei pentru că am asistat la o creștere progresivă a numărului de cazuri în zonele-focar și, cu toate astea,

Radu Țincu: Pandemia nu este stăpânită, iar în acest ritm, în 10 zile epuizăm capacitatea de la ATI. Va trebui să luăm în considerare carantina

„Se pare că aceste măsuri nu și-au dovedit încă eficiența, pe de o parte, iar pe de altă parte în terapie intensivă numărul de pacienți a continuat să crească. Din 6000 de cazuri astăzi, undeva la o săptămână, încă 300 de pacienți vor avea nevoie de terapie intensivă. Iar acest număr extrem de ridicat de pacienți survine pe un sistem de terapie intensivă care are doar in jur de 2300 de aparate de ventilație mecanică la nivel național. Deci, dacă am merge în acest ritm, într-o săptămână, zece zile o să epuizăm capacitatea de terapie intensivă a României”

Medicul atrage atenția că, în cazul în care măsurile luate nu se vor dovedi eficiente, trebuie luată în calcul carantina

„Dacă măsurile nu vor reuși să stăpânească transmiterea în comunitate, așa cum se întâmplă la nivelul întregii Europe, va trebui să luăm în considerare carantina și lockdown-ul, chiar dacă acest lucru este supărător pentru populație, pe de o parte, probabil că și clasa politică este deranjată de un nou lockdown. Cel puțin pentru zonele regionale, va trebui să se ia în calcul această măsură și trebuie să fie instituită la momentul oportun, pentru că este nevoie de o perioadă de latență de 10-12-14 zile, până când începem să obținem rezultate pozitive”, a declarat medicul la mai multe posturi de televiziune.