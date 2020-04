Politizarea conducerii spitalelor, insuficienta pregătire în achiziționarea echipamentelor de protecție, lipsa adevăraților specialiști în virusologie și epidemiologie la nivel de decizie sunt câteva dintre ele.

Europa liberă: Care au fost, domnule doctor, greșelile care au dus la un număr atât de mare de cadre medicale infectate și de spitale lovite de coronavirus?

Dorin Sarafoleanu: ”Sunt două mari greșeli, una este cronică și durează de 30 de ani: au fost puși directori de spitale politruci, care au interese de grup și habar n-au să conducă sistemul, dar l-au spoliat, l-au jefuit pur și simplu și nimeni nu a văzut treba asta până acum, iar pe lângă nepriceperea funciară pe care o au, a apărut această epidemie despre care se știa încă de acum trei luni. Iar ceea ce trebuia să fi făcut era să se aprovizioneze cu materiale de protecție din primul moment pentru armata medicală care urma să fie pusă în prima linie. Ceea ce nu s-a făcut. Sigur că acum încearcă să-și atenueze vina invocând că și alte țări nu au făcut treaba asta, dar noi ne comparăm cu alții doar atunci când facem rău. Doctorii sunt sacrificați cu bună-știință și faptul că îi numești eroi acum, după ce i-ai făcut șpăgari ani de zile, nu este suficient ca să-i apere de coronavirus”.

Europa liberă: Au fost și greșeli de procedură, de protocoale, faptul că nu au fost testați medici, pacienți?

Dorin Sarafoleanu: ”Testele astea sunt făcute la repezeală acum, unele sunt precise, alte doar orientative, oricum ar fi suntem mult sub nivelul țărilor europene în materie de testat doctorii și bolnavii care vin la camerele de triaj. Nu este un defect de procedură, ci un defect de organizare, de concepție, de viziune. M-aș fi așteptat să văd în jurul președintelui și primului ministru somitățile noastre în materie de epidemiologie, lucru care nu se întâmplă. Acum este nevoie de ei ca de aer, acești oameni știu foarte bine ce trebuie făcut, trebuie ascultați și trebuie puse în practică protocoale și mijloace de lucru după sfatul acestor oameni. Este prima dată când am putea dovedi că avem o viziune rațională și că politica trebuie să asculte de știință și nu invers. Putem să schimbăm paradigma sub presiunea acestui coronavirus. Îmi pare foarte rău, dar marii noștri epidemiologi, marii noștri virusologi nu sunt puși la locul care trebuie în momentul de față”.

Europa liberă: La cine vă referiți?

Dorin Sarafoleanu: ”Avem pe doctorul Molnar de la Cluj, avem epidemiologii de la Timișoara, din centrele universitare. Cei doi de la București sunt suprasolicitați, după părerea mea Rafila este cel mai bine pus la punct dintre ei toți, Streinu Cercel este practician. Dar vă mai spun ceva, într-o țară în care ai 40% din gospodării cu toaleta în fundul curții, în care regulile de igienă nu sunt păstrate, în care nu ai canalizare și apă curentă, nu am văzut, de la revoluție încoace, ca unul dintre secretarii de stat să fie un epidemiolog”.

Europa liberă: Asistăm la plecări din prima linie, cadre medicale care demisionează sau intră în concedii medicale. Cum vedeți aceste lucruri, sunt ele normale pentru această profesie?

Dorin Sarafoleanu: ”Plecările sunt generate de frică, dar aceste lucruri se întâmplă și în Franța și în alte țări, chiar și în America. Este rezultatul acestei lipse de pregătire și a faptului că nu sunt dotați cu echipamentele de protecție necesare. Li se fac reproșuri doctorilor că e lipsă de umanism, de patriotism, că părăsesc corabia în mijlocul furtunii, mă întreabă mulți dintre foștii mei doctoranzi ce să facă, ei invocă însă că au și ei familii pe care trebuie să le protejeze. Părerea mea este că autoritățile noastre ar trebui să facă pace cu corpul medical, să aducă toate echipamentele care le sunt necesare dacă vor să-i aibă în prima linie. În momentul în care doctorii și personalul medical vor vedea efectiv echipamentele în spitale nu vor mai face astfel de gesturi…