Doctorițele de la Sf. Pantelimon au fost eliberate. Dan Andronic: „Dosarul este subțire, făcut pe impresii și mai puțin pe dovezi”. Video

În cadrul podcastului de astăzi de pe pagina de YouTube, HAI România, au fost prezenți jurnaliștii Dan Andronic, Robert Turcescu, dar și Mirel Curea. Cei trei au dezbătut mai multe subiecte de interes public, printre care și cel al doctorițelor de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală.

Acestea au fost eliberate ieri din arestul preventiv după decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București. Doctorițele au fost eliberate de „îndată”, fără a fi stabilită o altă măsură restrictivă. Ele sunt acuzate de către procurori de omor calificat premeditat în cazul unui pacient de la Spitalul Sf. Pantelimon.

Eliberarea doctorițelor de la Spitalul Sf. Pantelimon

Podcastul a început cu acest subiect. Robert Turcescu a transmis faptul că eliberarea doctorițelor nu a făcut atât de multe „valuri” precum a făcut arestarea acestora. „Eliberarea lor nu a ținut prima pagină a ziarelor semn că nu le-a convenit unora această situație”.

Dan Andronic a spus în acest context că natura umană este mult mai înclinată spre mizerie decât spre normalitate.

Există mai multe scenarii cu privire la eliberarea celor două doctorițe. Unii oameni spun că ele au fost eliberate după ce s-au aflat anumite informații de care procurorii aveau nevoie. Alții sunt de părere că s-a făcut o nedreptate. Mai sunt unele persoane care cred că s-a făcut o nedreptate de la bun început cu privire la arestarea doctorițelor.

„Ceea ce m-a bucurat este că doi judecători de data asta de la Curtea de Apel cu citi dosarul, au rejudecat cazul și le-au eliberat fără nicio măsură. Suntem de la plus infinit la minus infinit. Am asta este decizia de ieri a celor doi judecători de la Curtea de Apel. Ceea ce îmi arată că am avut dreptate când am spus că dosarul este subțire, că este făcut pe impresii și mult mai puțin pe dovezi. Nu sunt specialist în ATI, nu sunt absolvent de medicină, ci pur și simplu, am considerat că așa este normal”, a transmis Andronic în cadrul podcastului.

Andronic spune de ce doi judecători au fost importanți în dosar

Robert Turcescu a întrebat dacă există vreo explicație logică pentru care un judecător care se uită în dosar dă o decizie de un arest preventiv pentru cele două doctorițe, iar la o distanță de două săptămâni, alți doi judecători au dat ordin de eliberare.

Jurnalistul Dan Andronic a venit cu o explicați în acest sens.

„E important că dacă nu aveau aceeași părere, dacă erau de păreri diferite se intra în complet de divergență. Deci amândoi judecătorii au avut aceeași părere. E foarte important. E un amănunt esențial pentru că acum și în sistemul de justiție ca peste tot există anumite grade profesionale. Fptul că un judecător de la Tribunal gândește într-un fel și doi judecători de la Curtea de Apel gândesc în alt fel poate fi explicat rapid prin prisma experienței. Au mult mai multă experiență, au avut mai multe match-uri în picioare, au văzut mult mai multe lucruri și au judecat altfel lucrurile. Esențial în această decizie este faptul că nu s-a dat nicio măsură”, a transmis Andronic. Acesta a completat spunând că judecătorii au considerat măsura de arestare excesivă.

Turcescu a ținut să menționeze că aici este un defect al sistemului de justiție din România. A durat două săptămâni eliberarea lor deși au depus contestația mult mai repede.

De 20 de ani aceleași probleme în România

Cu privire la acest caz și-a spus părerea și jurnalistul Mirel Curea.

„Punctul meu de vedere este că marasmul în care Traian Băsescu a băgat justiția în anul 2005, atunci când a determinat luarea celebrei hotărâri în CSAT care a permis apariția binomului Coldea-Kovesi, SRI-DNA, acest marasm va dura multă vreme. Spun lucrul ăsta de vreo 20 de ani. M-am plictisit și eu de mine însumi și de ce spun. În timpul ăsta, au fost lucruri care s-au petrecut la vedere. Toate arestările alea. Oameni nevinovați. Probe zero în dosare, ținuți în arest 6 luni, nu 2 săptămâni cum au stat bietele doctorițe și apoi să se încheie pe fapta nu există sau fapta nu este prevăzută de legea penală. Mai clar de atât nu se poate. Marasmul ăsta va dura. Partea nevazuta a icebergului este că în timpul ăsta INM-ul a ascuns serii întregi de catastrofe”, a transmis Curea.

De asemenea, el a menționat faptul că nu există probe consistente la dosar. Au existat declarații din partea unor infirmiere, asistente și a unor legiști.

Ce este de făcut în România?

Pentru a nu se mai întâmpla astfel de cazuri trebuie să se tragă niște concluzii pentru a ajunge la un rezultat.

„În primul rând trebuie revenit și înlocuită în Codul de Procedură sintagma suspiciuni rezonabile cu indicii temeinice. Și eu după ce beau două sticle de vin au niște suspiciuni rezonabile că mi-au aterizat extratereștrii pe casă. Altceva e un indiciu temeinic. Orice judecător să poată judeca mandate de arestare, de interceptare, nu judecători anume desemnați. Că judecători anume desemnați înseamnă că ei intervin ăștia de sub mese, de sub scaune, de sub preș și determină ei să fie desemnați anumiți judecător.

Nu în ultimul rând, obligarea sau permisiunea ca procurorii în faza de urmărire penală să apeleze în mod oficial la experți, și chiar obligarea lor. Aici, noi nu vorbim de un procuror criminalist care anchetează o bâtă peste ceafă sau un topor în cap. Este foarte clar că ei au anchetat cu rea credință milițienească, tâmpească, aș putea spune, într-o zonă în care ei habar n-au de capul lor și nici n-au avut bunul simț să pună mâna pe telefon, că procedura nu-i obligă, și să stea de vorbă cu niște medici ATI-isti în care au ei încredere. Nu au făcut acest lucru”, a declarat Mirel Curea.

Acesta a spus că la dosar nu era nicio probă concretă. De asemenea, medicii ATI-iști dau aceleași examene, pe aceleași subiecte, la aceeași oră cu toți medicii ATI-iști din Europa. Nivelul medicilor din România de la această specializare este cel european.

Abuz asupra doctorițelor

Turcescu este de părere că este un abuz cu privire la reținerea doctorițelor.

„Punând cap la cap informații și experiențe personale cred că sistemul are o defecțiune majoră în care și din cauza acestei defecțiuni majore pot apărea abuzuri”, a spus jurnalsitul.

Mirel Curea este de părere că în România lipsesc două lucruri importante.

„Aceste centre pentru că ATI-urile nu sunt așezăminte sociale, au cu totul și cu totul altă destinație. Și nu există nici acele centre pentru cei care suferă de boli psihice grave”, a completat jurnalistul.

