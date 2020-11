Încă din campania electorală, noua Reprezentantă a statului Georgia a atras atenția. În primul rând prin clipurile și mesajele în care și-a creat o imagine de „dură”.

De exemplu, într-unul dintre clipuri, blonda Marjorie stă în fața unui magazin local, ținând în mână o ditamai pușcă semi-automată AR-15, și avertizând:

Într-un alt clip, ea descindea dintr-o camionetă și făcea exerciții de tir cu o pușcă cu lunetă.

Clipurile au fost șterse de Facebook.

Mai mult, candidata s-a declarat în campania electorală adeptă a mișcării militante conservatoare QAnon.

Ei bine, aleasă en fanfare, Marjorie Taylor Greene a descins la Washington, într-o misiune de „recunoaștere” și „acomodare” cu locurile și atmosfera politică din capitală.

Și deja a început să facă valuri.

Ea a criticat obligativitatea purtării măștii în clădirea Congresului, închiderea sălilor de gimnastică și restricțiile COVID-19, acuzând „controlul tiranic Democrat”.

I work out everyday in a CrossFit gym that is open.

With people.

Gyms are small businesses that have been devastated by the government mandated shut downs.

In DC, NOTHING is open bc of Democrat tyrannical control.

So here’s my hotel room workout.

We must FULLY reopen! pic.twitter.com/oDsgGyhRvx

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 14, 2020