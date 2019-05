DNA a vânat-o pe judecătoarea Irina Mihaela Lazăr. Dezvăluiri șocante la ÎCCJ. Breaking news în Justiţie

Avocatul Radu Cristian Nistor a susținut în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) faptul că procurorii de la DNA Pitești au declanșat o vânătoare împotriva judecătoarei Irina Mihaela Lazăr de la Tribunalul Argeș.





“Dosarul a început ca urmare a disensiunilor create între procurorul șef de la Pitești și președinta Tribunalului, care pronunta soluții de achitare... Ținta era doamna Lazăr", a spus Radu Cristian Nistor.

Avocatul Radu Cristian Nistor a dezvăluit în fața completului de 3 judecători al ICCJ, care l-a achitat definitiv, că adevărata țintă a dosarului a fost judecătoarea Irina Mihaela Lazăr, fosta președintă a Secției penale a Tribunalului Arges și a instanței.

„Avocatul Nistor a fost achitat definitiv în octombrie 2018 de către Înalta Curte pentru așa-zisele acuzații de folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, trafic de influență și fals în înscrisuri sub semnătura privată în formă continuată, decizia fiind dată în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala- “fapta nu este prevăzută de legea penală”, iar pentru acuzația de mărturie mincinoasă decizia de achitare fiind data in baza art. 16 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala-“nu există probe”. La fond, Curtea de Apel Pitești făcuse pe plac DNA și dispusese o sentință de condamnare la 2 ani închisoare cu suspendare”, potrivit luju.ro

„În rechizitoriul întocmit de procurorii Radu Sevastian și de vestita Daniela Lupu, actuala sefă a DNA Pitești, și confirmat de procurorul Gheorghe Popovici, fost șef al Sectiei I DNA, avocatul a fost acuzat, printre altele, că ar fi “pretins si primit suma de 2.000 euro de la un denuntator, lasandu-l sa creada ca are o influenta reala asupra completului de judecata de la Tribunalul Arges care judeca apelul formulat de denuntator in dosarul pentru care a fost trimis in judecata in legatura cu savarsirea unei infractiuni la legea circulatiei”. Concret, DNA a retinut in rechizitoriu ca avocatul Nistor i-ar fi spus denuntatorului, care se afla in arest, ca va remite suma de bani judecatoarelor Irina Mihaela Lazar si Valerica Vartopeanu”, potrivit luju.ro

"De fapt, dosarul meu a inceput ca urmare a disensiunilor create intre procurorul sef de la Serviciul Teritorial Pitesti si presedinta Tribunalului ...., doamna L., care pronunta solutii de achitare, spre deosebire de alti colegi ai sai. Apreciez ca tinta acestui dosar era doamna L., care s-a pensionat. Din denuntul formulat de T. rezulta ca acesta intelege sa formuleze denunt impotriva doamnei L., astfel cum este mentionat in preambulul denuntului'", a spus avocatul în instanță.

ULTIMA ORA! DEMISIA lui DRAGNEA, anuntata din PSD! Cutremur pe scena politica

Pagina 1 din 1