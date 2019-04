DNA, zguduită din interior. Cauzele achitărilor în serie, oferite publicului de un om al instituției. Erori COLOSALE făcute de procurori

Adjuncta șefului DNA Călin Nistor, procuroarea Mădălina Scarlat, a arătat într-un document oficial cauzele care au condus la sutele de achitări din dosarele DNA.





Printre cauzele care au condus la achitări definitive, conform documentului citat de jurnaliștii luju.ro, Mădălina Scarlat enumeră, printre altele:

-administrarea unui probatoriu insuficient in cursul urmaririi penale;

-interpretarea gresita a mijloacelor de proba de catre procuror;

-aprecierea gresita asupra situatiei de fapt;

-fundamentarea acuzatiilor pe baza unor probe indirecte, rationamente logice si prezumtii inapte a fosrma convingerea judecatorului;

-lipsa elementelor de tipicitate in cazul infractiunilor retinute;

-indreptarea probatiunii in alta directie decat infractiunea care constituia obiectul acuzatiei;

-alte deficiente ale urmaririi penale;

-interpretarea diferita data de instantele de judecata materialului probator.

Proiectul procuroarei Mădălina Scarlat privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef al secției judiciară penală:

“Un alt obiectiv permanent pe care il voi avea este analiza obiectiva si reala a solutiilor de achitare dispuse de instante, raportat la imputabilitatea acestor solutii procurorului care a dispus trimiterea in judecata. Nu orice trimitere in judecata ajunge sa fie finalizata cu o condamnare (aceasta ar fi un obiectiv utopic), realitatea a dovedit ca in cadrul oricarei unitati de parchet exista si rechizitorii care se finalizeaza cu achitarea inculpatilor. Din perspectiva proiectului managerial pe care il propun, situatia achitarilor trebuie privita cu toata responsabilitatea si prin prisma atributiilor procurorului sef sectie, voi depune toate eforturile ca achitarile sa fie analizate impartial si obiectiv. In legatura cu acest aspect se impun cateva precizari, astfel:

Prin Ordinul 37/26/03/2018 al inspectorului sef al IJ a fost dispus un control tematic la Sectia Judiciara Penala a DNA privind situatia achitarilor definitive inregistrate in perioada 2016-semestrul 2017. (…)

Raportul IJ a fost comunicat la 14.06.2018 si aprobat de Sectia pentru procurori a CSM prin Hotararea 417 din 11 septembrie 2018. Aceasta hotarare a concluzionat ca:

„Sectia observa ca, cu foarte putine exceptii, referatele intocmite de catre procurorii de sedinta nu contin aprecieri motivate efectiv si corespunzator asupra imputabilitatii solutiei procurorului, insa cuprind, uneori, aprecieri referitoare la legalitatea si temeinicia hotararilor judecatoresti sau, mai mult, la judecatorii cauzelor. (...) Se constata ca analizele efectuate asupra imputabilitatii procurorului a solutiei de trimitere in judecata au fost asadar formale, pornind de la presupuneri si comentarii pe text, pe care procurorii de sedinta le-au facut in raport de hotararile instantelor de fond si de solutiile pronuntate in ultima cale de atac, solutii in proportie covarsitoare nemotivate la momentul intocmirii referatelor de achitare, identificandu-se situatii in care hotararea instantei de ultim grad contrazice flagrant presupunerile procurorului de sedinta, in sensul ca achitarea nu a fost ca urmare, de exemplu, a unei dezincriminari a faptei, ci a savarsirii unei fapte care nu e prevazuta de legea penala, fiind fapta contraventionala. Sectia are in vedere faptul ca fara exceptie, toate solutiile de trimitere in judecata a inculpatilor achitati definitiv nu au fost considerate imputabile, chiar si in situatiile in care procurorii de sedinta au facut aprecieri in sens contrar. Prin urmare, se remarca o totala lipsa de implicare a procurorilor cu functii de conducere in analiza concreta a cauzelor care au vulnerabilizat trimiterile in judecata ale DNA. Efectele unui astfel de comportament se reverbereaza asupra capacitatii de identificare a cauzelor care genereaza si a conditiilor care favorizeaza coruptia, elaborarea si prezentarea propunerilor in vederea eliminarii acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale, atributie esentiala si specifica a DNA. Din analiza proceselor verbale de sedinta intocmite cu ocazia sedintelor saptamanale de analiza a solutiilor, se constata ca nu au existat prelucrari in sedintele respective cu procurorii Sectiei judiciare penale a DNA si cu ceilalti procurori cu functii de executie a referatelor de achitare intocmite sau a analizelor semestriale privind achitarile si restituirile definitive. Ceea ce s-ar fi impus”.

In acest context, un prim obiectiv al meu la momentul preluarii conducerii sectiei, evident cu ajutorul procurorului sef directie, a fost prevenirea pe viitor a situatiilor constatate ca deficiente de catre IJ, in acest sens s-a elaborat Ordinul 121/2018 care, ca urmare si a propunerilor mele, a fost modificat prin Ordinul 1/2019, in vederea unei analize cat mai eficiente si obiective a solutiilor de achitare, pentru a se putea crea o baza de plecare in constatarea deficientelor in activitatea procurorilor care au dispus trimiterea in judecata, in vederea preintampinarii lor.

