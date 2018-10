LOVITURĂ grea pentru DNA. Curtea de APEL a deci ACHITAREA definitivă într-un caz IMPORTANT

Comisarul Mihăiță Coadă a fost achitat definitiv în dosarul de abuz în serviciu și favorizarea infractorului, a decis Curtea de Apel Galați. „Nu se reține că prin această dispoziție inculpatul l-a ajutat pe polițist pentru a se sustrage de la urmărire penală”, se arată în decizia Curții.





Instanțele de judecată devoalează abuzurile parchetului anticorupție. Un astfel de caz este și cel în care protagoniști sunt procurorii DNA Galați, structură condusă de Diana Alexandru.

Curtea de Apel Galați a dispus achitarea definitivă a fostului adjunct al Poliției Brăila, comisarul Petru Mihăiță Coadă. El a fost trimis în judecată pentru fapte de favorizarea faptuitorului și abuz în serviciu.

Achitarea lui Coadă a venit în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de legea penala”, pentru ambele acuzatii, informează luju.ro.

Inițial, Tribunalul Galați l-a condamnat la 6 luni de închisoare cu suspendare și plata unei amenți penale în valoare de 200 de lei.

„actionand cu intentie directa, si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu prin faptul ca, prevalandu-se de ascendentul ierarhic profesional conferit de functia sa, a exercitat demersuri abuzive asupra unui subaltern, agent de politie, caruia i-a ordonat verbal, in mod ferm, dupa ce a aflat ca cercetarile relevasera identitatea agresorului, ca, in fisa de eveniment pe care agentul avea obligatia sa o intocmeasca pentru a fi implementata in fluxul informational politienesc, sa ateste imprejurarea neadevarata ca autorul era necunoscut”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Mihăiță Coadă a mai fost acuzat și de cunoașterea identității agresorului și a intervenit la șeful Poliției Brăila pentru înregistrarea sesizării ca dosar penal cu autor necunoscut.

„Referitor la identitatea soferului ce a agresat-o, atat martorul, cat si inculpatii au precizat ca, chiar la sosirea la fata locului, ...a raspuns la intrebarea cine a agresat-o ce i-a fost adresata de politisti, spunand 'Cum cine, seful vostru m-a agresat', insa ulterior, la finalul cercetarilor la fata locului, persoana vatamata nu a mai dorit sa indice in mod cert numele agresorului si a precizat in mod expres ca nu doreste sa depuna plangere prealabila pentru agresiune, aspect confirmat de martorul...si consemnat in mod corect in procesul verbal de sesizare din oficiu. Este de subliniat ca in toate declaratiile ulterioare date de persoana agresata, atat in fata agentului de politie cat si cele din prezentul dosar penal si cele din dosarul de cercetara disciplinara a inculpatului, aceasta a mentionat expres ca nu a cunoscut cu certitudine faptul ca la momentul agresiunii autorul acesteia era politistul... Astfel, in prima declaratie data la data de 27.08. 2013 in fata agentului de politie, persoana vatamata a aratat ca nu cunoaste identitatea persoanei care a agresat-o si a descris-o pe aceasta ca fiind un tanar de circa 30 de ani, blond, avand constitutie atletica, persoana pe care ar putea-o recunoaste din fotografie daca i-ar fi prezentata. In declaratia data ulterior in fata aceluiasi agent de politie, la cateva ore distanta de prima declaratie, dupa ce i s-a prezentat o plansa foto, persoana vatamata l-a recunoscut pe agresor ca fiind politistul..., insa a precizat in mod expres ca nu formuleaza plangere penala impotriva acestuia.”, se arată în decizia Curții de Apel.

„In aceste conditii, singura explicatie logica pentru afirmatia initiala facuta in fata agentilor este ca aceasta s-a datorat starii de surescitare si suparare generata de agresiunea la care persoana vatamata tocmai fusese supusa si nu faptului ca aceasta ar fi cunoscut la momentul respectiv ca cel care o lovise era seful politistilor ce faceau cercetari la fata locului. In aceste conditii, deductiile prezentate de agentul...inculpatului, conform carora autorul agresiunii era..., intrucat acesta conduce in mod frecvent masini inmatriculate pe firme apartinand lui.., are un comportament notoriu agresiv in trafic si are semnalmemtele precizate de persoana vatamata, nu erau in masura sa formeze convingerea inculpatului, seful ierarhic al agentului...ca intr-adevar autorul agresiunii era...., la acel moment neexistand date concrete care sa sustina aceasta concluzie. Procesul verbal de sesizare intocmit de agent nu continea numele politistului, persoana vatamata nu precizase inca acest nume in declaratia data, iar posibila legatura dintre masina condusa de agresor si...nu fusese conturata inca. Si in opinia Curtii, la momentul respectiv datele aflate la dosarul cauzei nu puteau sustine nici macar banuiala rezonabila ca autorul agresiunii era politistul..., avand in vedere ca nu se cunostea cu certitudine cine putea conduce autovehiculul implicat in incident, faptul ca in mod obiectiv, pe raza municipiului Braila exista si alte persoane cu un comportament agresiv in trafic, dar mai ales imprejurarea ca semnalmentele prezentate de persoana vatamata nu corespunde cu ale lui..., aceasta fiind la data respectiva in varsta de 45 de ani, si nu un tanar de 30 ani, asa cum afirmase persoana vatamata ca arata agresorul. (...) Practic, inculpatul nu a facut decat sa ii ceara agentului sa consemneze in fisa de eveniment doar ceea ce se cunostea in mod cert pana la momentul respectiv, si anume modalitatea de desfasurare a evenimentului reclamat si datele privind masina condusa de agresor, asa incat sub nicio forma nu se poate retine ca prin aceasta dispozitie inculpatul l-a ajutat in vreun fel pe politistul...pentru a se sustrage de la urmarire penala”, se mai arată în decizie.

