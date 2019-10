În fața asaltului de acuzații care par că nu se mai opresc, ministrul demisionar de la Transporturi, Răzvan Cuc a a oferit explicații, pe contul său de facebook, în legătură cu acuzațiile lansate lansate de Constantin Axinia, fost director la CFR SA. Axinia a susținut că s-au făcut presiuni asupra lui în legătură cu semnarea unui contract, cu sume amețitoare, 800 de milioane de euro, pentru modernizarea tronsonului de cale ferată ditre Brașov și Sighișoara.

”Nu doresc sa intru in polemici publice cu persoane care au calitate de martor intr-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție. Ca orice cetatean roman, respect institutiile statului si nu inteleg sa-mi constitui apărări fata de declarațiile unor martori în spațiul public. Constat, insa, o serie de vicii logice in afirmatiile domnului Axinia exprimate public: pe de o parte, afirmă că ”pe legislație se putea semna contractul” (este vorba despre contractul pentru modernizarea tronsonului Brașov- Sighișoara, loturile 1 Braşov – Apaţa şi 3 Caţa – Sighişoara) si, pe de alta parte, afirmă că, dacă l-ar fi semnat ”ar fi intrat sub incidenta altor legi”. Pe de alta parte, gândesc ca ar fi fost util ca procurorii sa afle de la domnul Axinia faptul că acest contract nu este semnat nici până în prezent, dar și faptul ca acest contract la care dansul face referire trebuia semnat pentru a nu pierde o finanțare europeană de 800 milioane euro, oferita prin programul CEF – Connecting European Facilities”, a scris Cuc.

Fostul director CFR SA a mai susținut că motivarea ministrului Cuc, de a semna contractul, a fost acela de a nu pierde banii europeni și pentru ca viitorul guvern PNL să nu își asume rezultatul muncii lui. ”Toate Guvernele de până acum au fost acuzate fie ca nu folosesc banii europeni, fie ca tergiversează birocratic implementarea unor proiecte europene, fie ca pierd oportunități de finanțare din bani europeni pentru motive stupide. Mi-am asumat, in calitate de ministru, inclusiv dupa discuții purtate cu reprezentanți ai Comisiei Europene, să iau decizii in interesul statului român si sa pun in miscare lucruri necesare acestei tari. Decizia mea s-a inscris in realizarea unui program de guvernare care avea ca prioritate fundamentala atragerea si folosirea de fonduri europene in interesul statului roman. Reamintesc faptul că, în mandatele mele ca ministru, am lansat proiecte de peste 10 miliarde de euro, aflate în diverse stadii de implementare. Regret, insa, că, prin declaratiile sale, domnul Constantin Axinia îmi demonstrează, încă odată, că a fost mai degraba un spirit conservator și retrograd, și că este preocupat de polemici mediatice în plină campanie electorală, pesemne de dragul unor promisiuni făcute de alții în a-și recupera postul”, a mai spus Cuc.

Ministrul Cuc este implicat și într-o anchetă DNA, care se referă la demiterea șefei TAROM.

Te-ar putea interesa și: