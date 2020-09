Astfel, la sediul DNA a fost deja depus un denuț pe numele lui Nicușor Dan pentru șantaj, luare de mită, trafic de influență, fals în declarații și spălare de bani.

Potrivit Luju.ro, Parchetul anticoruptie a început primele audieri în cazul înregistrărilor cu discuțiile în care candidatul PNL-USR la Primăria Capitalei Nicușor Dan intervenea la Primăria Sectorului 4 în favoarea afaceristului Mihai Mitrache, zis „Câine”, pentru a opri demolarea unei construcții ilegale a acestuia din „Orășelul copiilor”.

Au fost depuse 4 înregistrări

Joi, 24 septembrie 2020, la sediul DNA s-a prezentat consilierul primarului Sectorului 4 Daniel Băluță, fostul jurnalist Cristi Zărescu, cel care l-a înregistrat pe Nicușor Dan în timp ce acesta făcea lobby pentru afaceristul „Câine”.

Zărescu a precizat la ieșirea de la DNA că a depus cele patru înregistrări cu Nicușor Dan și că a fost întrebat de procurori despre contextul în care ele au fost realizate.

În declarația acordată jurnaliștilor prezenți la sediul DNA, Cristi Zărescu a explicat din nou faptul că a făcut înregistrările în condițiile în care funcționarii Primăriei Sectorului 4 au primit amenințări din partea lui Mihai Mitrache, inclusiv cu implicarea în acest caz a lui Nicușor Dan, mai spune sursa citată.

Fragment din denunțul depus la DNA împotriva lui Nicușor Dan:

„Asociatia Salvati Bucurestiul in care a fost membru este initiatoarea a numeroase demersuri in instanta indreptate impotriva autoritatilor statului, a autoritatilor administratiei publice locale si a unor dezvoltatori imobiliari.

In spatele acestor initiative aparent dezinteresate se afla in realitate interesele financiare ale deputatului Nicusor Dan, care blocheaza proiectele imobiliare ale mai multor investitori pentru ca ulterior sa-si retraga actiunile, in schimbul unor sume de bani care intra in patrimoniul acestuia cu titlu de donatie.

