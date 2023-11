Dmitri Peskov explică situația pușcăriașilor ruși din Ucraina. Motivul pentru care plătesc cu sânge

Dmitri Peskov a susținut că pușcăriașii ruși care s-au alăturat armatei ruse în Ucraina pentru a obține o amnistie viitoare își „ispășesc crima prin sânge”.

Moscova ar fi recrutat aproximativ 100.000 de combatanți din închisori, conform declarațiilor unei jurnaliste exilate.

Numai că, întoarcerea acestor luptători de pe front este percepută ca o amenințare la adresa populației ruse.

„Persoanele condamnate, inclusiv cele cu privire la infracţiuni grave, îşi ispășesc crima prin sânge pe câmpul de luptă”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Ei ispășesc prin sânge în unităţi de asalt, sub gloanţe, obuze”, a subliniat Dmitri Peskov.

Clarificările lui Peskov au venit după ce a fost întrebat despre eliberarea lui Vladislav Kanius. Acesta e un bărbat condamnat la 17 ani de închisoare în legătură cu uciderea brutală a fostei sale partenere.

Conform informațiilor din presa rusă, Kanius ar fi fost eliberat după ce a participat la lupte în Ucraina.

Putin’s spokesman Peskov commented on the pardon of Vladislav Kanyus, the murderer of student Vera Pekhteleva

„There is a certain procedure for pardon. It is an admission of guilt, a decision at the level of the FSIN, then at the level of the region, then at the level of the… pic.twitter.com/0DK35PvVKr

— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2023