Novak Djokovic s-a supărat pe atitudinea unui spectator în timp ce își efectua încălzirea pentru meciul cu Denis Kulda. Sârbul și-a întrerupt exercițiile, s-a îndreptat spre bărbat și l-a amenințat.

A urmat un scurt schimb de replinci între cei doi bărbați, filmat de cineva, pe înregistrare auzindu-se clar, finalul ”conversației”. Sârbul îi strigă spectatorului de câteva ori: ”Crede-mă, o să vin după tine şi-o să te găsesc!”.

Djokovic a câștigat meciul cu Denis Kudla cu scorul de 6-3, 6-4, 6-2 şi va juca în optimi contra lui Stan Wawrinka, câştigătorul US Open din 2016.

Întrebat de jurnaliști, după meci ,ce a vrut să-i transmită bărbatului din public i-a strigat ”te voi găsi”, Djokovic a avut un răspuns surprinzător: ”Îl voi căuta şi găsi să bem ceva împreună. Mi-a plăcut tipul, vreau să-i fac cinste”.

