Divorț în showbiz. O celebră actriță și-a înșelat soțul la doar 8 luni de la nuntă

Actrița Demet Özdemir (31 de ani), cunoscută în România din serialele „Vis de iubire” sau „Între lume și noi”, a divorțat la doar 8 luni de la nuntă. Unele zvonuri spun că vedeta s-ar fi îndrăgostit de un regizor și că ar fi început o relație cu el în paralel.

Relația dintre Demet Ozdemir și cântărețul Oğuzhan Koç s-a răcit considerabil la începutul acestui an, iar de vină ar fi fost chiar regizorul cu care colabora actrița. Surse apropiate cuplului au povestit că aceștia s-au certat foarte tare din cauza infidelității actriței și că aceasta a plecat definitiv de acasă.

Divorțul a fost consemnat oficial la data de 8 mai 2023, în termeni amiabili. „Nu este nevoie de atâta zgomot”, le-a declarat Demet jurnaliștilor prezenți la tribunal. „Acuzațiile de infidelitate și violență nu sunt adevărate. Nu ni s-a întâmplat vreodată nimic din ceea ce s-a scris. Am decis amândoi să punem capăt relației noastre din respect. Nu există ranchiună, ură, furie între noi”, a mai spus Demet.

Actrița a confirmat divorțul

„Este adevărat, am văzut că nu ne putem continua căsnicia și am decis să-i punem capăt. Știm că această decizie, pe care am luat-o cu respect și cu înțelegere reciprocă, ne va afecta familiile și mai ales pe membrii mai în vârstă. Facem tot posibilul să trecem prin acest proces de separare în cel mai sensibil mod, fără a-i supăra în vreun fel. Vă rugăm, dragi ziariști, să abordați acest subiect cu delicatețe”, au scris cei doi în același timp pe conturile lor de Instagram.

Demet și Oğuzhan au făcut nunta pe 28 august anul trecut. Evenimentul, la care au participat în jur de 600 de persoane, a avut loc la un resort de lux de pe malul Bosforului, din cartierul Sariyer din Istanbul. Cei doi au început relația în 2021. După o scurtă despărțire în luna decembrie a aceluiași an, actrița a fost cerută în căsătorie pe 14 februarie, potrivit Ziare.