Diversiunea Monstrul cu butoiul. Azi:Un moment crucial care lipsește în mod dubios din Raportul MAI

În cazul Caracal, presa noastră, din lene sau din interes, preferă anchetei pe cont propriu difuzarea informațiilor manipulatoare oferite de așa zise surse din cadrul anchetei.

La această uriașă intoxicare a opiniei publice o mînă de ajutor dau și conservele scoase din cămară ale Sistemului: așa ziși criminaliști, avocații din oficiu ai lui Gheorghe Dincă, ziariști pînă acum uitați pe sub mesele de bodegă. Așa cum am mai scris și cum am mai zis, nimic n-ar fi mai ușor pentru a constrînge autoritățile să nu mai mintă cu ochii larg deschiși decît păstrarea presei în hotarele informațiilor exacte. Pe baza acestor informații autoritățile ar trebui pisate zilnic cu întrebări, cu solicitări pentru a le face să desecretizeze documente, să-și asume și alte piste de investigație decît cea a asasinului singuratic, a Monstrului scris și rescris de Scenariști și ei dovedind aceeași lipsă de profesionalism ca toți funcționarii de stat din ultimii ani.

Dacă aș conduce o publicație, aș face din investigarea faptelor precise un obiectiv definitoriu al activității redacționale. Aș conduce însă un grup din redacție pentru investigarea paralelă a Cazului. În nici un caz nu m-aș abate de la lucrurile precise, pe care ar trebui să ni le spună autoritățile, dar pe care acestea le preferă intoxicării din surse a opiniei publice.

Un moment care n-a fost investigat de presă e cel dezvăluit de Raportul prezentat de Alexandru Cumpănașu. Înainte de a-l cita, să remarc, nu fără amărăciune, că Alexandru Cumpănașu a abandonat descoperirea de documente în favoarea unor opinii violente susținute în presă. Meritul excepțional al lui Alexandru Cumpănașu a constat în smulgerea de la autorități a unor documente păstrate în seifuri de tip securistic. Deși – sînt convins- și lui i se închid ușile încetul cu încetul, n-ar trebui să abandoneze campania de aducere de documente și de informații oficiale secrete în fața opiniei publice.

Raportul face o dezvăluire senzațională:

„Întrucît lucrătorii de poliţie, ce au verificat locuinţa numitului Dincă Gheorghe, nu au identificat indicii de săvîrşire a unei infracţiuni flagrante în derulare, au prezentat speţa procurorului Popescu Cristian Ovidiu şi prim procurorului Zăvoianu Cătălin Alexandru din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Caracal, procurorului Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT – ST Craiova, precum şi conducerii Poliţiei Municipiului Caracal şi reprezentanţilor IPJ OLT, care, de comun acord, au decis ca percheziţia domiciliară să fie realizată potrivit procedurii prev. de art.159 alin. 3 CPPÎ începînd cu ora 06.00.”

Despre ce verificare e vorba?

Cel care a condus întreaga operațiune de depistare a răpitorului și operațiunea de pătrundere în locuința lui Gheorghe Dincă e procurorul de pe lîngă Parchetul Judecătoriei Caracal, Ovidiu Cristian Popescu. Potrivit site-ului www. stiripesurse. ro, în seara zilei de 26 iulie 2019, procurorul cu pricina a postat pe WhatsApp un mesaj distribuit de procurorii colegi din România. Citez din mesaj:

”Am căutat pe imagini o mașină, care să corespundă și, cu greutate, am aflat la ora 2,00, proprietarul acelei mașini. Din momentul identificării proprietarului mașinii, au fost trimise echipe în zonă, pentru verificări și nu a fost identificată nici o activitate, cu atît mai puțin suspectă.”

Deși o suspectăm c-a fost luată din mesajul colegului, o aserțiune din Comunicatul Asociației Mișcarea pentru Apărarea Statatului Procurorilor, publicat sîmbătă, 27 iulie 2019, confirmă existența verificărilor: ”Vineri, ora 02,00- se identifică proprietarul autoturismului Vineri , ora 02,00- sunt trimise echipaje de poliție în zona de domiciliu a proprietarului, unde se constată că nu există nicio activitate.”

Așadar, procurorul și Comunicatul întăresc ceea ce ne dezvăluie Raportul: După ora 2, 00, o dată identificată locația unde e ținută fata, echipe de Polițiști au mers la casa lui Gheorghe Dincă pentru a verifica dacă nu e ceva suspect.

Repet, pentru fi înțeleasă enormitatea:

Procurorii și polițiștii erau siguri că Gheorghe Dincă ținea fata ostatică în casa din strada Craiovei. Polițiștii merg să verifice și se întorc la sediu spunînd că n-au văzut nimic suspect. Cum adică ”au verificat locuinţa numitului Dincă Gheorghe” și ” nu au identificat indicii de săvîrşire a unei infracţiuni flagrante în derulare”? Ceau făcut? Au trecut prin fața porții și, neauzind dinăuntru vocea fetei, au mers mai departe zicînd că nu e nici o activitate suspectă? Ce înseamnă activitate suspectă? Violarea în țipetele fetei?

Potrivit Raportului polițiștii s-au întors la Comandament și ”au prezentat speţa procurorului Popescu Cristian Ovidiu şi prim procurorului Zăvoianu Cătălin Alexandru din cadrul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Caracal, procurorului Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT – ST Craiova, precum şi conducerii Poliţiei Municipiului Caracal şi reprezentanţilor IPJ OLT”.

Dumnezeule, cîți șefi și șefuleți pe metru pătrat!

Cum reacționează toți șefii și șefuleții ăștia din Parchet și din Poliție, unii de la județ și chiar de la Craiova? Le spun polițiștilor să se întoarcă la casa lui Gheorghe Dincă și să mai verifice o dată? Nu.

Potrivit documentului, șefii și șefuleții ”de comun acord, au decis ca percheziţia domiciliară să fie realizată potrivit procedurii prev. de art.159 alin. 3 CPPÎ începînd cu ora 06.00.” Corpul de control al MAI a efectuat o verificare a activităților derulate de polițiști în noaptea de 25 spre 26 iulie 2019.

Documentul nu suflă un cuvînt despre momentul verificării Casei lui Gheorghe Dincă, un moment crucial pentru Cazul Caracal, deoarece în urma liniștirii de către polițiștii din oraș, șefii și șefuleții au decis să intre doar la ora șase dimineața.

I-au luat la întrebări pe polițiștii care au fost la casa lui Dincă șefii de la București? A anchetat vreo instituție precum Secția Specială pe procurorii care au decis că nu e nimic grav în casa lui Dincă, deși de acolo o fată sunase disperată la 112 că e ținută răpită?

Acestea sînt întrebările cu care o presă serioasă ar trebui să piseze autoritățile, să-i bată la cap pe șefii procurorilor și polițiștilor din Comandament care au decis, doar pe baza spuselor unor polițiști, dacă nu complici, atunci tălîmbi, că în casă nu se petrece nimic grav.

Dacă am avea o presă serioasă…

