12 februarie

Diverse întrebări și răspunsuri despre astrologie. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 12 februarie s-au născut Abraham Lincoln, Charles Darwin, Franco Zeffirelli, Alexandru Davila, Otilia Cazimir, Ioan Ovidiu Sabău, Isaac Peltz, Valeriu Gorunescu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Meletie, Antonie şi Hristea. Nimic în „kalendar”, dar nimic!

După articolul meu de ieri, despre o discuție pe Dimineața Astrologilor am primit multă corespondență, de genul ”wow, asta este astrologia, este total diferit de ceea ce știam!”. Și multe întrebări, la care am răspuns, în noaptea aceasta continui, repet au fost foarte multe emailuri, nu am putut raspunde odată la atâtea sute de întrebări. Mă bucur că lumea este curioasă, curiozitatea a fost și este principalul meu vector în viață.

Mai mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi îmi puneţi întrebări diverse despre astrologie, așa că o să mai discutăm despre marea mea pasiune, astrologia.

Unii par să aibă un destin mai ușor decât alții. Sau, au luat deciziile bune, când trebuia. Dar, inutil să spun, este adesea o situație înșelătoare. După cum reiese din biografiile multor celebrități (Dalida, Jim Morrison sau Kurt Kobain, pentru a numi doar câteva), ne putem bucura de tot ceea ce visează o persoană obișnuită (bani, putere, celebritate, libertate, frumusețe) fără la fel de bine să poți fi fericit. Pentru că fericirea este mai presus de orice o pace interioară, un acord profund al tuturor tendințelor contradictorii care ne sunt proprii. Ei bine, partizanii şi adversarii astrologiei s-au înfruntat de-a lungul istoriei, pe aceste probleme; şi în prezent încrucişează argumente şi ipoteze. Însă s-a petrecut o schimbare esenţială: în prezent cîmpul bătăliei s-a mutat din domeniul filozofic, în care pur şi simplu adversarii astrologiei negau principiile astrologice, în domeniul tehnicilor utilizate. Pentru că orice om cu bun simţ, apropiindu-se fără prejudecăţi sau fanatism de astrologie, a realizat minunata ei capacitate de a antrena, de a rafina şi îmbogăţi gândirea omenească. Şi de faptul că, sub forma unei ştiinţe sociale moderne, statistice, dă rezultate, dă speranţă, sfaturi bune şi evaluări ale posibilităţilor.

Sub diferite forme: “Macrocosmosul influenţează Microcosmosul”, “Facă-se voia Ta, precum în Cer aşa şi pre Pământ”, “cum este în cer, sus, aşa este şi pe pămînt” principiul de bază al astrologiei a intrat în viaţa zilnică.

În decursul timpului s-au dat mai multe explicaţii, despre cum ar funcționa astrologia, dar nici una dintre ele, pentru mine, nu s-a dovedit a fi cea corespunzătoare şi deci nu le vom menţiona aici. Ceea ce este cert, este că, la fel ca şi curentul electric şi energia atomică, despre care, de asemenea, nu ştim chiar totul (dar asta nu ne împiedică să le folosim) – deci, la fel ca şi alte domenii care nu au explicate pe deplin modul de acţionare – astrologia funcţionează!

Că Soarele este sursa energiei care a creat şi întreţinut viaţa pe Pămînt – acesta este un lucru pe deplin cunoscut şi acceptat. De asemenea statisticile medicale au făcut public faptul că există o legătură între ciclul activităţii solare şi frevenţa accidentelor cardio-vasculare. Anumite ritmuri biologice sînt vizibil influenţate de Soare, ritmurile circadiene ale organismului uman: variaţia temperaturii corporale, succesiunea stării de veghe şi de somn, activitatea rinichilor etc. De asemenea ouăle fertilizate răspund la ciclul solar. Micuţele şi simpaticele rozătoare cunoscute sub numele de hamsteri respectă, în condiţii normale, ciclul solar. Puşi în condiţii speciale, fără lumină naturală, îşi reajustează ciclul activităţii zilnice la perioada mai lungă a zilei lunare. Că Luna provoacă mareele apelor oceanelor şi mărilor – este de asemenea un fapt cunoscut şi acceptat. La fel de cunoscut este faptul că la Lună plină creşte incidenţa unor crize nervoase, isterice. Probabil că mai puţin cunoscut este faptul că o anumită specie de crab oceanic îşi schimbă culoarea după fazele Lunii; iar că scoicile, care îşi închid şi deschid valvele în funcţie, se părea, de flux şi reflux, transportate la mii de kilometri de locul de origine, în condiţii de laborator şi-au schimbat ritmul activităţii, după trecerea Lunii la meridianul respectiv. Multe nevertebrate îşi reglează ritmul după ciclul Lunii – viermii Palele viridis şi Planaria, aricii de mare etc.

Fără nici o îndoială, există o legătură între perioada fazelor lunare şi ciclul menstrual feminin. Un om de ştiinţă american, doctorul Dewan, pe la jumătatea secolului trecut, a reuşit să normalizeze ciclul mai multor femei, convingîndu-le să lase în dormitor o lumină aprinsă noaptea, timp de trei nopţi, începînd cu a 14-a zi a ciclului – becul aprins fiind un simulacru de Lună plină. Tratamentul a dat o reuşită interesantă, dar nu întotdeauna.

Exemplele anterioare au fost date cu scopul de a se stabili o apropiere faţă de faptul că planetele, luminariile, influenţează, într-un fel sau altul, viaţa de pe Pămînt.

