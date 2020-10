Dezvăluiri șocante ale unui manechin celebru. Ioana Filimon a continuat seria dezvăluirilor privitoare la bătăile pe care le-a primit din partea fostului ei soț. Legat de episoadele violente, manechinul a mărturisit că a avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale, din cauza violențelor fizice la care a fost supusă.

Agresată atât fizic dar și psihic

Ioana Filimon a mărturisit că a simțit personal ce înseamnă violența domestică. Chiar dacă are o față frumoasă, Ioana Filimon a avut parte de un tratament de o mare cruzime din partea partenerului de viață. Acesta a agresat-o atât fizic dar și psihic.O altă umilința incredibilă la care ea a fost supusă a fost când fostul iubit a așezat-o la aceeași masă cu amanta lui.

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal. Pe lângă că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masă. Eu nu știam”, a declarat Ioana Filimon, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Îngrijiri medicale din cauza agresiunilor dure

Ioana Filimon a mărturisit într-un interviu acordat într-o emisiune de la o televiziune centrală că au fost momente în care a fost agresată atât de rău, încât a necesitat îngrijiri medicale. Vedeta nu și-a dorit să se considere o victimă și să facă cunoscută suferința ei publică. Ea a mărturisit suferințele prin care a trecut numai celor mai apropiate persoane din viața ei.

“Am aflat că suspiciunea mea era fondată. Am ajuns pe linia de plutire, înainte eram în aer și debusolată. Chiar voiam să am o viață liniștită. Să nu am treabă cu nimeni. Nu am povestit nimănui de bătaie. Foarte puține persoane din viața mea știu, pentru că mi-era teamă să fiu judecată. Am curajul să recunosc, însă foarte puține persoane știu toate detaliile. Am avut și vânătăi și am avut nevoie și de îngrijiri medicale, din păcate.”, a spus Ioana Filimon, potrivit antenastars.ro.