Nesfârșita dispută pe pensii și alocații. „Nu există minciună mai nenorocită!”

În fiecare zi, PSD face anunțuri legate de creșterea pensiilor și alocațiilor. Fiecare declarație a social-democraților este urmată imediat de o reacție rapidă a Opoziției.





Ministrul Muncii Marius Budăi a anunțat vineri că pensiile persoanelor din grupa I si a II-a de muncă, cărora în momentul iesirii la pensie nu le-a fost luat in considerare stagiul de cotizare suplimentar pentru acordarea punctajului, „sunt in linie dreapta cu recalcularea”. „Dintr-un total de 100 de mii de decizii am trimis acasa circa 35 de mii de decizii, urmand ca pana in sarbatorile de Paste majoritate sa fie puse in plata, adica in jur de 30 de mii”, a declarat ministrul.

Președintele PNL Ludovic Orban l-a taxat imediat și l-a făcut mincinos.

Redăm mai jos declarația integrală a liderului liberal:

Mă voi referi la un subiect legat de pensii și de alocații. L-am văzut pe ministrul Muncii, cel care are o distanță de 14 ani între examenul de Bacalaureat și examenul de diplomă de licență la Facultate și care acum e ministrul Muncii, spunând niște minciuni inimaginabile privitoare la recalcularea pensiilor pentru pensionarii care au au lucrat în grupa I și grupa II de muncă și privitor la majorarea alocațiilor pentru copii.

În ceea ce privește pensiile pentru părinții și bunicii noștri care au lucrat în condiții grele, fiind încadrați între grupa I și grupa II de muncă, aș vrea să spun din capul locului că PSD nu numai că n-a majorat la timp aceste pensii pentru cei care au lucrat în grupa I și grupa II de muncă, ci a tăiat creșterile de pensii la care aveau dreptul toți cei care au lucrat în grupa I și grupa II de muncă încă din 1 ianuarie 2016.

În ceea ce privește pensiile cuvenite celor care au lucrat în condiții grele de muncă, grupa I și grupa II de muncă, readuc aminte că primii care au solicitat majorarea acestor pensii cu 50% pentru cei care au lucrat în grupa I de muncă și cu 25% pentru cei care au lucrat în grupa II de muncă, au fost liberalii în timpul guvernării liberale, când ministrul Muncii era Mariana Câmpeanu.

De aici a pornit o istorie extrem de spinoasă în care în primă fază, prin Legea 263, nu au fost majorate cu 50% pensiile pentru cei din grupa I și cu 25% pensiile pentru cei din grupa II, deci prin Legea 263 nu au fost majorate decât pentru cei care s-au pensionat după data de 1 ianuarie 2011, în timp ce toți pensionarii care au lucrat în grupa I de muncă și în grupa II de muncă și s-au pensionat pănă la data de 1 ianuarie 2011, au fost profund nedreptățiți, neasigurându-li-se creșterea pensiilor în conformitate cu drepturile pe care le aveau. De la 1 ianuarie 2017 trebuiau să crească pensiile acestor categorii de muncă, ca un efect al Legii 192/2015. Ce a facut PSD? Când a venit la putere a emis Hotărârea de de Guvern, dacă țin bine minte 191 sau 291, care, practic, a blocat majorarea pensiilor pentru pensionarii din grupa I și II de muncă, care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2011.

Timp de aproape doi ani de zile, între 1 ianuarie 2016 și 1 octombrie 2018, PSD a refuzat creșterea acestor pensii. Vine acuma Budăi și se bate cu cărămida în piept că Guvernul PSD-ALDE a majorat pensiile pentru pensionarii din grupa I și II de muncă. Păi nu există minciună mai nenorocită, pe care eu nu pot să înțeleg, cum PSD își imaginează că acești pensionari pot să o creadă. PNL, după emiterea HG 291 a acordat consultanță juridică gratuită către pensionarii din grupa I și grupa II de muncă, pentru a ataca în instanță această Hotărâre în vederea anulării astfel încât să poată să fie recalculate pensiile și să fie crescute pensiile celor din grupa I și grupa II de muncă.

Laura Codruta Kovesi, LOVITURA devastatoare! Vestea primita de la Bruxelles

Pagina 1 din 2 12