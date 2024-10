Politica Discursul fiicei lui Mircea Geoană. Explicațiile echipei de campanie







Echipa lui Mircea Geoană a explicat situația jenantă de la dezbaterea Antena 3, în care Ana, fiica fostului secretar adjunct al NATO, a imitat discursul nepoatei lui Donald Trump.

"Am avut o discuție cu doamna Mihaela Geoană. Asemănările sunt evidente, dar sunt și îmbunătățiri acolo, nu a fost copiat identic. Însă este o poveste identică a copiilor de înalți demnitari. E imposibil să formulez o apărare", a spus Sanda Nicola, membru în stafful de campanie al lui Mircea Geoană.

Comparații între cele două discursuri

"Eu aș vrea să vă vorbesc despre o parte din tata pe care voi nu o vedeți. Pentru mine tata este un tată, nu un politician și nici omul care a obținut cea mai mare funcție (n.r. - deținută) de vreun român vreodată în istoria țării noastre" – Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

"Hi, everyone. My name is Kai Madison Trump. I am the granddaughter of Donald Trump. I’m speaking today to share the side of my grandpa that people don’t often see. To me, he’s just a normal grandpa". ("Salutare tuturor. Numele meu este Kai Madison Trump. Sunt nepoata lui Donald Trump. Vă vorbesc astăzi pentru a vă împărtăși o parte a bunicului meu pe care oamenii nu o văd. Pentru mine, el este un bunic obișnuit." - Kai Trump, 17 iulie 2024.

„Mulți au încercat să îl dărâme pe tata, însă azi astăzi este în picioare și mai puternic ca niciodată" - Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

„A lot of people have put my grandpa through hell and he’s still standing". ("O mulțime de oameni ia-u făcut viața un iad bunicului meu iar ele încă stă în picioare") - Kai Trump, 17 iulie 2024.

„[...] va lupta fără încetare și cu tot ce are să pună această țară acolo unde are potențialul să fie, apreciată și recunoscută la nivel mondial” - Ana Geoană, 29 octombrie 2024.

„He truly wants the best for this country, and he will fight every single day to make America great again". ("El vrea cu adevărat tot ce este mai bun pentru această țară și va lupta fără încetare să facă America măreață din nou") - Kai Trump, 17 iulie 2024.