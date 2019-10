Ciprian Marica, fost internațional român, a avut un discurs furibund la adresa jucătorilor din noua generație. Finanțatorul echipei Farul Constanța a remarcat că actualii fotbaliști nu vor să se sacrifice, sunt delăsători și se mulțumesc cu puțin.

„Fotbalistul român de azi trebuie să înțeleagă că fără sacrificii nu se poate. Generația asta care vine din urmă cu tablete, laptopuri și o foarte mare deschidere la internet, nu mai e dispusă sacrificiului.

N-aș vrea să jignesc, dar vreau să-i fac să înțeleagă că fără sacrificiu nu se poate. Auzeam jucătorii Farului care se văitau la Chiajna: că e prea încins, că n-au făcut antrenamente pe sintetic, că n-au avut apă caldă… Alibiuri, motive. Înțeleg că e greu, dar la fotbal nimic nu e ușor. Zic unii: Păi, fratele meu, eu îmi legam glezna ca să joc, ca să nu pierd echipa!”

Trebuie să faci sacrificii dacă vrei să reușești. Cu jucători care zic: ’Frate, eu făceam infiltrații’. Orice sport de performanță e un sacrificiu în sine. Trebuie să fii dispus la efort. Eu am patru operații la un picior. Tibi Curt are tot patru, Ianis Zicu are cinci operații. Băi, fraților, e o muncă teribilă.

Dacă nu ești dispus să muncești, n-ai cum să reușești. Pe vârfuri, așa, din când în când, nu merge! Fotbalistul român nu înțelege că trebuie să facă sacrificii.

Generația asta care vine din spate… sunt așa fragili. Făceam infiltrații cu cortizon, nu știam ce să mai fac ca să nu pierd echipa. Aveam pubalgie, nu puteam să joc, luam Voltaren în fiecare zi timp de șase luni, mă durea stomacul…

Trebuia să joc! Altfel pierdeam echipa, venea altul și îmi lua locul. Dacă nu-mi lua cineva locul, îmi dorea mai mult! Nu-mi doream să rămân în România, în Liga 2, sau chiar în Liga 1. Visam la mai mult.

ă mă mulțumesc cu 1000 de euro pe lună? Se termină fotbalul, după ce faci? Ai vreo pregătire? Nu! Să mă mulțumesc cu 1000 de euro pe lună? 2000? 3000? Se termină fotbalul, după ce faci? Problema e că trebuie să te gândești că lucrurile astea trec la un moment dat

Asta e o mare problemă! Trebuie să fii conștient că faci fotbal de performanță. Dacă ai 1000, 2000, 10.000 pe lună, nu-ți ajung la finalul carierei. Ai fost la școală? Ai vreo pregătire? Nu! Nu se prea pupă cu fotbalul. 80% nu se preocupă să aibă și altă meserie. Dacă știu că doar fotbalul mă poate salva, cum să nu fac sacrificii?

Sunt mii de fotbaliști. Eu trebuie să fiu mai bun decât ei! La U21, erau 25 de jucători în lot. Sunt mii care se apucă și eu trebuie să fiu în primii 25. Nu realizez că trebuie să fac un sacrificiu ca să ajung acolo? Mi se pare incredibil cum jucătorul de astăzi se lamentează, găsește motive, în loc să fie dispus să se sacrifice și să aibă un țel”, a spus Marica la Prosport Live.

