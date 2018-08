Directorul SRI a ieșit în plin scandal al protocoalelor. El însuși este o VICTIMĂ a acestora

Directorul SRI, Eduard Hellvig, care a fost și el victimă a protocoalelor pe vremea în care era ministru al Dezvoltării și i s-a făcut un dosar penal, a declarat vineri seara că nu mai există protocoale între serviciul pe care îl conduce și alte instituții.





Hellvig a precizat că imediat ce a preluat funcția, a comandat un audit pe protocoale, înainte de a apărea discuții în spațiul public, și le-a denunțat. „Demersul de denunțare a tuturor protocoalelor vine din determinarea de a elimina implicarea în actul de justiție. Am denunțat toate protocoalele care nu sunt pe lege și pe CSAT. Eu personal înțeleg ce înseamnă abuzul împotriva cetățenilor și voi lupta împotriva abuzurilor. Nu mai există în vigoare nici un protocol care să aibă legătură cu înfăptuirea justiției în România.”, a afirmat Hellvig. Acesta a explicat care a fost procedura de denunțare a acestor documente. „Va reamintesc, că în februarie anul trecut, am denunțat oficial toate acele protocoale controversate, oprind o practică existentă în trecut. Ce sunt aceste protocoale? Așa cum am explicat și la Comisia SRI, pe 28 februarie 2017, încă de la început am întrebat instituția dacă aceste protocoale erau necesare. Nu puteam să punem în practică legea fără protocoale? Mi s-a răspuns că da, se putea, conform legii – dar acesta a fost instrumentul tradițional și acesta a fost cadrul prin care am pus în practică ceea ce scrie în lege. Am dispus un audit intern referitor la toate aceste protocoale de colaborare cu alte instituții. Și am hotărât denunțarea tuturor protocoalelor care nu sunt impuse de lege sau de hotărâri ale CSAT”, a explicat directorul SRI.

În ceea ce privește protocoalele recent apărute, între SRI și Parchet, despre care se discută în aceste zile, Hellvig a repetat ce a spus ieri purtătorul de cuvânt al instituției, Ovidiu Marincea. Documentele au fost semnate în 2016. Un Protocol avea în vedere cooperarea pentru stabilirea condițiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor (NESECRET), publicat pe site-ul Ministerului Public.

„Referitor la cele două protocoale aflate în discuție. Ambele au fost semnate in decembrie 2016. Primul este un protocol neclasificat, care reglementează accesul organelor de urmărire penală la infrastructura tehnică a SRI. Acesta este încă în vigoare, iar el nu presupune nici o formă de implicare a SRI în activitatea Parchetului. Toate aceste lucruri le-am adus la cunoștință Comisiei de control a SRI. De asemenea, și președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, care are atribuții de verificare a modalității de punere în executare a acestui protocol, a fost notificată cu privire la existența sa. Al doilea protocol, cel clasificat, reglementa modalitatea prin care SRI coopera cu Ministerul Public exclusiv pe infracțiunile privind securitatea națională (prevăzute în titlul 10 din Codul de Procedura Penală) și infracțiunile de terorism. Ca să fim foarte clari, acest protocol clasificat ne-a fost impus de Legea de organizare și funcționare a SRI (la articolul Legalitatea acestui protocol nu poate fi pusă la îndoială - sper că prin aceste precizări am lămurit această discuție din spațiul public”, a declarat șeful SRI.

Și președintele Klaus Iohannis a vorbit, tot vineri, despre aceste protocoale. „Am toată încrederea în Hellvig și Lazăr, nu cred că au semnat ceva ilegal. Explicații foarte detaliate vor da juriștii, însă eu nu mă aștept la niciun fel de surprize”, a declarat președintele.

Pagina 1 din 1