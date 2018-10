Director OMS: simpla acţiune de a respira ucide şapte milioane de persoane în fiecare an

Mai puțin de 10% din copiii lumii respiră aer curat. Aerul toxic are un impact devastator pentru miliarde de copii din lume, afectându-le inteligenţa şi cauzând sute de mii de decese, conform unui raport recent al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), citat de publicația The Guardian. Studiul a scos în evidență faptul că peste 90% dintre copiii din lume, adică aproximativ 1,8 miliarde, respiră un aer toxic.





Rezultatele studiului coincid cu prima conferinţă globală privind poluarea aerului şi sănătatea de la Geneva. ”Poluarea aerului afectează creierele copiilor noştri, le afectează sănătatea în mai multe feluri decât suspectam”, a afirmat medicul Maria Neira, directorul OMS privind sănătatea publică şi mediul. Potrivit OMS problema e prezentă atât în ţări bogate, cât şi în cele sărace. Expunerea la aer viciat are efecte majore asupăra sănătății celor mici. Printre efecte se numără o greutate scăzută la naştere, astm, boli ale inimii şi o dezvoltare defectuoasă neuronală. ”Aerul poluat otrăveşte milioane de copii şi le distruge vieţile. Acest lucru nu este scuzabil, fiecare copil ar trebui să poată respira aer curat pentru a creşte şi a-şi atinge potenţialul”, a declarat medicul Tedros Adhanom, directorul general al OMS. Tot el a mai spus, în The Guardian, că poluarea aerului este „noul tutun”: simpla acţiune de a respira ucide şapte milioane de persoane în fiecare an şi răneşte alte câteva miliarde.

Studiul OMS a concluzionat că poluarea aerului afectează în mod deosebit copiii pentru că poluanţii sunt deseori concentraţi în apropiere de nivelul solului. Astfel, organele în stadiu de dezvoltare şi sistemul nervos al copiilor sunt mai susceptibile la astfel de pericole. Conform raportului OMS, 600.000 de copii mor din cauza infecţiilor respiratorii acute cauzate de aerul toxic, iar 93% dintre ei sunt expuşi la unul dintre cei mai periculoşi poluanţi – PM2.5. În ţările subdezvoltate, 98% dintre copiii sub cinci ani sunt expuşi la un nivel de PM2.5 care depășesc recomandările OMS.

Femeile însărcinate sunt și ele vulnerabile în mod special, aerul toxic provocând naşteri premature şi cu o greutate sub cea normală. De asemenea, poluarea aerului creşte riscul unor boli cronice precum cele cardiovasculare.

Pagina 1 din 1