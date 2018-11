O RAZĂ de SPERANȚĂ din SUBTERAN. Când se vor OPRI BANCURILE despre METROUL din Drumul Taberei

Directorul general al Metrorex, Dumitru Șodolescu, a declarat că se va putea circula cu metroul în Drumul Taberei, începând cu 2019, pentru că lucrările au un grad avansat de finalizare.





„Lucrările nu sunt oprite. Şi noi am sesizat că a scăzut ritmul lucrărilor, însă Asocierea nu are niciun motiv pentru a nu executa lucrările. Metrorex nu are nicio obligaţie restantă la plată pe facturile aferente acestor lucrări, cu excepţia acelor despăgubiri care au fost stabilite de instanţa de judecată, dar care nu constituie un motiv de întârziere”, a declarat Dumitru Șodolescu.

„100% vom avea, pentru că nu doar Astaldi este în acea asociere, este un grup de patru firme care sunt în asociere”, a răspuns acesta, întrebat dacă metroul din Drumul Taberei va fi gata în 2019.

Potrivit acestuia, există o licitaţie în curs pentru 13 trenuri de metrou şi urmează şi altele.

„Strategia noastră prevede ca până în 2030 să mai achiziţionăm încă 30 de rame de metrou”, a subliniat şeful Metrorex.

Întrebat despre cum vede rezolvarea aglomeraţiei de la metrou la anumite ore pe unele magistrale, Dumitru Şodolescu a afirmat: „Am demarat formalităţile pentru studiul de fezabilitate pentru extinderea atât înspre Pipera, cât şi spre Berceni, ceea ce va conduce la micşorarea timpului între două garnituri de metrou. S-ar putea să scadă la 90 de secunde - 1 minut şi jumătate, cât este minimul la care putem circula. Acum este în jur de 3 minute”.

Șeful companiei de transport a mai dat asigurări că Metrorex nu va mări anul viitor preţurile la bilete şi abonamente.

"Nu e în intenţia noastră să mărim preţurile la bilete şi abonamente", a susţinut acesta, conform Agerpres.

Pagina 1 din 1