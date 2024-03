Social Director la Curtea de Conturi, investiții masive în imobiliare. Câți bani ia din chirii







Dragoș Naniș, director la Curtea de Conturi a investit cam toți banii în imobiliare. Că vorbim despre terenuri intravilane, agricole sau imobile, Naniș nu s-a sfiit să facă achiziții.

Dragoș Naniș, director în CCR are un teren intravilan de 1400 de metri în Argeș, cumpărat alături de soție. De asemenea în Curtea de Argeș cei doi au mai cumpărat iun teren intravilan de 600 de metri pătrați.

În Sălătrucu, Argeș, familia Naniș mai deține un teren agricol de 985 de metri pătrați. Tot acolo, cei doi mai alți 1395 de metri pătrați de teren agricol. Și la capitolul case și apartamente soții Naniș au investit semnificativ. Așadar cei doi au o casă de vacanță în Sălătrucu pe acre au construit-o. De asemenea au un apartament în București de 86 de metri pătrați.

Director cu 3 apartamente în București și casă de vacanță

Tot în București mai dețin un alt apartament de 35 de metri pătrați. Familia Naniș mai are un imobil, tot în Capitală de 57 de metri pătrați. La capitolul automobile, directorul deține un Volkswagen Tiguan pe care l-a achiziționat în 2015.

Investițiile în imobiliare nu prea i-au lăsat loc de întors să facă și ceva economii lui Dragoș Naniș. Așa că la acest capitol, directorul din CCR are un singur cont, în care se află 65.000 de lei.

Pe de altă parte, acesta are două credite, unul de 66.470 de lei care are scadența în 2028 și un altul de 261.000 de lei care are scadența în 2042. Soții Naniș nu au doar investiții similiare ci și salarii similare.

Naniș și soția au fix același salariu

Sunt probabil unii dintre foarte puținii din sistemul bugetar care au același salariu. Cei doi sunt amândoi directori, soția la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și câștigă anual fiecare suma de 123.766 de lei.

La atâtea imobile era cumva de așteptat ca cei doi să și închirieze dintre ele. Dar pare că suma cerută e mai mult simbolică, adică 12.500 de lei pe an. La capitolul venituri, directorul din CCR a mai trecut și alocațiile pe care le primesc și cei doi copii.