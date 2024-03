Social Director în CCR, Cristina Andreea Iana a moștenit opt terenuri și trei case. Ce avere are







Cristina Andreea Iana este director adjunct la Curtea de Conturi și se poate lăuda cu o adevărată avere pe care a moștenit-o. Directoarea a primit foarte multe terenuri, dar și imobile, precum și o remorcă, drept moștenire.

Cristina Andreea Iana, director adjunct în Curtea de Conturi, are un teren intravilan de 2.000 de metri pătrați. Acesta a fost primit moștenire și se află în județul Prahova. De asemenea, ea și-a mai cumpărat un alt teren intravilan de 803 metri pătrați tot în Prahova. În aceiași localitatea, directorul a mai primit 16,67 % dintr-un teren de 2.750 de metri pătrați. De asemenea, aceeași cotă a mai primit dintr-un alt teren intravilan de 2.335, tot din Prahova.

Director cu avere de invidiat

Cristina Andreea Iana a mai primit moștenire 33,33% dintr-un alt teren, de această dată agricol, de 6.800 de metri pătrați. Tot moștenire, aceasta a primit aceeași cotă de 33,33% din trei terenuri agricole, toate în Buzău, cu o suprafață totală de peste 14.000 de metri pătrați. Aceasta a mai primit și 33,33% dintr-un alt teren de 9.700 metri pătrați, tot în Buzău.

Acolo a mai moștenit și 33,33 la sută dintr-un alt teren intravilan de 650 de metri pătrați. Aceeași cotă de 33.3 la sută a moștenit directorul și dintr-o casă de locuit din Buzău. De asemenea, aceasta a moștenit în totalitate o casă de vacanță în Prahova.

Are și un apartament în București pe care l-a cumpărat în 2006 și care are 70 de metri pătrați. Tot în București, aceasta a mai achiziționat un apartament de 55 de metri pătrați.

Remorca lăsată moștenire

La capitolul mașini, aceasta are două Skoda, dar și o remorcă pe care a primit-o moștenire. La capitolul conturi, aceasta are 2.263 de euro într-un cont curent deschis în 2011. De asemenea, are un depozit bancar de 2.500 de euro.

Mai are alte două depozite bancare în care a însumat peste 43.000 de lei. Directorul are și două credite. Unul dintre acestea este de 12.936 de euro, iar celălalt însumează 7.197 de lei. Salariul anual al Cristinei Andreea Iana este de 119.696 de lei. Soțul acesteia câștigă 96.545 de lei anual.