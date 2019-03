Senatul Universității de Construcții a anulat ilegal 39 de diplome de ingineri. Consecințe: cariere distruse, acte și expertize judiciare desfi ințate și imobile aruncate în afara legii

Se poate spune că nici cu diploma de studii în mână nu mai ai certitudinea exercitării unei profesii. Nimic nu te poate asigura că peste ani ea nu va deveni o simplă hârtie care te va face să îți pierzi locul de muncă sau afacerea. Este ceea ce au pățit 39 de persoane care s-au trezit peste noapte cu diploma de studii anulată, în urma unei decizii a senatului Universității Tehnice de Construcții din București, care a ajuns la concluzia că au fost obținute în mod fraudulos.





Toată povestea diplomelor a început în momentul în care un student a decis să se retragă de la una din facultățile Universității Tehnice de Construcții București (UTCB). Secretara a încercat să îl convingă pe student să nu plece, mai ales că avea o bursă socială. Studentul a aflat cu surprindere că beneficia de o bursă pe care însă nu o primise niciodată. S-a descoperit astfel că secretara șefă Mirela Bunea încasa în mod ilegal această banii în locul studentului. „Secretara a recunoscut și a returnat banii pe care și i-a însușit în mod ilegal. Atunci universitatea i-a cerut demisia și am întrerupt orice colaborare, dar totuși a rămas o suspiciune”, explică pentru EVZ, Radu Văcăreanu, rectorul UTCB.

S-a deschis Cutia Pandorei

Incidentul cu bursa socială din vara lui 2018 nu a făcut decât să deschidă o adevărată Cutie a Pandorei. Imediat după începerea anului universitar 2018-2019, a fost cerut un audit intern la Facultatea de Geodezie, plecând de la cel mai important lucru pe care îl face un secretariat de facultate și anume actele de studii. „Am cerut auditului să verifice concordanța între centralizatoare și cataloagele de licență, începând cu anul 2001, anul de când Mirela Bunea a devenit secretară în cadrul facultății”, ne-a declarat rectorul UTCB, Radu Văcăreanu. Verificarea a scos la iveală 39 de situații neconforme din perioade iulie 2003 – februarie 2016. Practic, 39 de persoane care nu figurau în catalogul de licență se regăseau pe centralizatorul cu diplome de licență. Evaluatorii au fost puși într-o situație cu care nu s-au mai întâlnit, dar au mers mai departe cu verificarea în registrul matricol. Aici este locul unde se găsesc toate informațiile despre student – de la înmatriculare și până la notele obținute la examene, precum și tot parcursul său pe durata studiilor. „La verificarea registrului matricol, s-a descoperit că cele 39 de persoane nu erau absolvenți pentru că nu figurau cu cele 240 de credite acumulate. În consecință nu aveau cum să aibă o diplomă de licență”, a mai adăugat Radu Văcăreanu, rectorul UTCB.

Un rector paralel cu legea

Rectorul UTCB a înștiințat Ministerul Educației Naționale și Senatul Universității cu privire la rezultatul anchetei interne. „Din punct de vedere legal, am respectat procedura și am aplicat Art.146 din Legea Educației prin care « Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară»”. În urma ședinței, toți cei 55 de membri ai senatului au votat în unanimitate anularea diplomelor de licență obținute în mod fraudulos, neștiind toți, în frunte cu rectorul UTCB că sintagma „se dovedește” înseamnă cu totul altceva decât au crezut ei, după cum se va vedea în continuare.

Prin Hotărârea numărul 13.749 din data de 27 noiembrie 2019, rectorul a anulat diplomele, a comunicat decizia Monitorului Oficial și a sesizat Secția 7 de Poliție. După publicarea în Monitorul Oficial, decizia și-a produs efectele. Următorul pas a fost sesizarea Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea anulării licențelor.

Ministerul Educației le dă dreptate

„Noi suntem de părere că au procedat corect. Au respectat art. 146 din Legea Educației. Universitatea a făcut o adresă scrisă către Ministerul Educației Naționale, iar în răspunsul transmis de noi le-am spus să aplice legea și să sesizeze organele de anchetă, pentru că este vorba acolo despre un fals intelectual, iar cei mai în măsură să descopere dacă a fost un singur autor sau mai mulți, sunt organele de anchetă”, a declarat, pentru EVZ, Gigel Paraschiv, secretar de stat învățământ universitar în ministerul Educației. Aceeași eroare pare să o facă și secretarul de stat, considerând normală inversarea ordinii măsurilor de luat în funcție de competențele legale.

„Asta este viața”

Contactat de jurnaliștii EVZ, un astfel de „inginer” a declarat sub protecția anonimatului că nu i se pare corect cum a procedat universitatea. „Dar asta este viața. Nu știu dacă voi acționa în instanță universitatea pentru că nu am timp. O să ma duc la facultate să îmi scot situația școlară, iar dacă mai am ceva diferențe poate mi le dau. Eu știu că nu am diploma falsă. Oricum, au trecut ceva ani”, conchide acesta.

Decizia va avea efecte absolut devastatoare!

Universitatea nu a mai așteptat o decizie a instanței, așa cum ar fi absolut firesc ci a invocat articolul 146 din Legea Educației Naționale pe care l-au interpretat în sensul în care le-ar fi permis anularea diplomelor de studii „atunci când se dovedește...”. Dovada că presupușii „infractori” au fraudat sistemul au stabilit-o intern, ei între ei, și au votat anularea diplomelor, fără să țină cont de faptul că doar o instanță de judecată poate hotărî definitiv și irevocabil anularea unui asemenea document. Legea 554/2004 ese cât se poate de clară în acest sens: „autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanței anularea acestuia, în situatia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se pronunță, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, și asupra validității actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor juridice produse de acestea”.

Diplomele nu puteau fi anulate de universitate

Avocatul Adrian Cuculis a declarat pentru EVZ că decizia universității de a anula diplomele fără a aștepta o decizie a instanței nu este în regulă. „Din punctul meu de vedere articolul 146 din Legea educației este cât se poate de clar - dacă se dovedește. Dovada asta nu poate fi făcută de rectorul universității sau de senat. Această procedură este ca în cazul permiselor de conducere. Instanța de judecată nu poate anula un permis de conducere. Ea spune în felul următor: constatat că ai circulat pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, pe tine te condamn la X ani de închisoare, suspendare, amendă penală. Ulterior, unitatea emitentă a permisului de conducere are posibilitatea să anuleze acel act. Același lucru se întâmplă și aici. Nu este corect ca o universitate să dispună din oficiu anularea diplomelor fără să existe o hotărâre judecătorească care să constate și să dovedească situația de sine pe care o reclamă cei de la universitate”, explică acesta.

Documentele rămase în aer

„Efectul semnării documentelor de către presupușii ingineri au drept efect nulitatea absolută a tuturor documentelor încheiate vreodată de aceștia. Având în vedere specificul lor, discutăm de niște efecte absolut devastatoare. Fără proiectul acela de cadastru de exemplu, autorizația obținută ulterior este nul absolut. Cadastrul oamenilor realizate de către aceștia sunt toate susceptibile și anulate rând pe rând. Gândiți-vă câți vor fi puși în situația să își refacă actele de cadastru”, mai adaugă avocatul Adrian Cuculis.

